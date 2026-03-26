Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Nova série sobre Carlinhos Brown chega ao streaming; veja detalhes

Documentário revisita trajetória do artista e sua ligação com Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/03/2026 - 15:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carlinhos Brown ganha nova série documental
Carlinhos Brown ganha nova série documental -

A HBO estreia no dia 14 de abril sua nova série documental nacional, 'Carlinhos Brown Em Meia Lua Inteira'. Com quatro episódios de 60 minutos, a produção será exibida semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h, no canal e na HBO Max.

Produzida pela Giros Filmes, com coprodução de Candyall Music, a série acompanha a trajetória de Carlinhos Brown e propõe um olhar sobre sua atuação artística e social. Ao longo dos episódios, o público acompanha momentos da carreira e aspectos mais pessoais do artista, incluindo registros inéditos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Velhos Bandidos e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Só 8 episódios: a nova série da Netflix ideal para sua quinta-feira
Curta baiano com temática queer estreia no Panorama Coisa de Cinema

A narrativa parte do Candeal, em Salvador, onde Brown cresceu, para abordar a relação do músico com a ancestralidade afro-brasileira e a influência desse contexto na construção de sua identidade.

A produção também destaca iniciativas sociais desenvolvidas na comunidade, com foco em projetos ligados à educação e à cultura.

A série reúne depoimentos de nomes relevantes da música e da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Daniela Mercury e Arnaldo Antunes, além de outros artistas que ajudam a compor diferentes perspectivas sobre sua trajetória.

Reconhecido por sua atuação em movimentos como o Axé Music e o Samba Reggae e pela criação da Timbalada, Brown tem sua carreira revisitada ao longo da produção.

A série também destaca parcerias, composições e momentos marcantes que contribuíram para ampliar a presença da música baiana no cenário internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Brown hbo max séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlinhos Brown ganha nova série documental
Play

Série brasileira ganha destaque em festival na França; conheça

Carlinhos Brown ganha nova série documental
Play

Fernanda Montenegro assaltante? Velhos Bandidos dá aula de humor nas telonas

Carlinhos Brown ganha nova série documental
Play

A nova série curta de mistério da Netflix ideal para sua sexta-feira

Carlinhos Brown ganha nova série documental
Play

Só 6 episódios: a série da Netflix que vai salvar sua terça-feira

x