MÚSICA
Nova série sobre Carlinhos Brown chega ao streaming; veja detalhes
Documentário revisita trajetória do artista e sua ligação com Salvador
Por Beatriz Santos
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A HBO estreia no dia 14 de abril sua nova série documental nacional, 'Carlinhos Brown Em Meia Lua Inteira'. Com quatro episódios de 60 minutos, a produção será exibida semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h, no canal e na HBO Max.
Produzida pela Giros Filmes, com coprodução de Candyall Music, a série acompanha a trajetória de Carlinhos Brown e propõe um olhar sobre sua atuação artística e social. Ao longo dos episódios, o público acompanha momentos da carreira e aspectos mais pessoais do artista, incluindo registros inéditos.
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A narrativa parte do Candeal, em Salvador, onde Brown cresceu, para abordar a relação do músico com a ancestralidade afro-brasileira e a influência desse contexto na construção de sua identidade.
A produção também destaca iniciativas sociais desenvolvidas na comunidade, com foco em projetos ligados à educação e à cultura.
A série reúne depoimentos de nomes relevantes da música e da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Daniela Mercury e Arnaldo Antunes, além de outros artistas que ajudam a compor diferentes perspectivas sobre sua trajetória.
Reconhecido por sua atuação em movimentos como o Axé Music e o Samba Reggae e pela criação da Timbalada, Brown tem sua carreira revisitada ao longo da produção.
A série também destaca parcerias, composições e momentos marcantes que contribuíram para ampliar a presença da música baiana no cenário internacional.
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