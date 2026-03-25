Curta baiano com temática queer estreia no Panorama Coisa de Cinema

Um dos destaques da programação é o curta-metragem Guardião - Foto: Divulgação

Começa nesta quarta-feira, 25, a 21ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, trazendo produções nacionais e internacionais para as telas de Salvador e de Cachoeira, no Recôncavo Baiano.

O festival segue até o dia 1º de abril e promete movimentar a cena cultural do estado com uma programação diversa, que inclui desde o cinema contemporâneo até o resgate de clássicos.

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Entre os destaques da programação está o curta-metragem Guardião, dirigido por Eduardo Tosta, que mistura drama e fantasia para abordar questões sensíveis relacionadas à infância, afeto e identidade. A obra será exibida no dia 27, às 14h40, com a presença do elenco, e retorna em reprise no dia 1º de abril, às 15h10.

A narrativa acompanha Lino, avô solo responsável por criar o neto de 8 anos. A rotina dos dois passa por uma transformação quando, para uma festa de folclore brasileiro na escola, o menino decide se fantasiar de Curupira — com direito a saia —, abrindo espaço para reflexões sobre liberdade, expressão e questões queer.



Com direção e roteiro assinados por Eduardo Tosta, o curta tem produção de Marcos Alexandre e Isadora Fletcher, direção de arte de Angela Carballal e direção de fotografia de Mamba Negra. O som é assinado por Punk Hazard Studios e Piratas F&M, enquanto a montagem fica a cargo de Karol Azevedo. No elenco, estão Carlos Betão, Luciana Souza e João Pedro Sena.

Graduado em Cinema pela Universidade Federal da Bahia e com formação em edição e montagem pela Academia Internacional de Cinema, Eduardo Tosta atua como diretor, roteirista e pesquisador.

Fundador da produtora Camaleoa Filmes, ele já realizou quatro curtas-metragens e webséries exibidos e premiados em festivais nacionais e internacionais, além de ter levado duas produções para o Festival de Cannes, na França. Atualmente, desenvolve seu primeiro longa-metragem de horror-queer, intitulado Cobras criadas.

Na capital baiana, a noite de abertura do festival contará com sessões gratuitas. Já nos demais dias, os ingressos custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), com a opção de um passaporte no valor de R$ 80, que dá direito a 10 sessões ao longo da programação.

Veja o trailer: