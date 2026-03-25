Quem vai ser o novo James Bond? Veja os favoritos e os descartados

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Com a direção definida, o foco se voltou para a escolha do ator que dará vida ao novo 007 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois que Wagner Moura passou a ser cotado por produtores da franquia ‘007’ para interpretar o vilão do próximo longa de James Bond, a busca pelo ator que vai dar vida ao espião britânico nos próximos anos voltou a ser assunto.

Com estreia prevista para 2028, o novo 007 será o 26º da série e terá Denis Villeneuve (‘A Chegada’, ‘Duna’ e ‘Blade Runner 2049’) como diretor. O filme está em pré-produção.

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O objetivo é encontrar alguém preferencialmente britânico e com menos de 30 anos, para garantir longevidade ao personagem e renovar a franquia para uma nova geração de espectadores.

O longa mais recente, ‘007 - Sem Tempo para Morrer’, marcou a despedida de Daniel Craig do papel principal.

Três nomes lideram a disputa

Rumores recentes apontam que três atores são favoritos na lista de desejos da Amazon MGM para protagonizar o próximo filme de James Bond.

Jacob Elordi

Jacob Elordi é australiano, tem 28 anos e está no auge da sua carreira. O ator foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como a criatura em ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro.

Em 2026, ele também integrou o elenco do polêmico ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, que levou para as telonas mais uma adaptação da obra clássica de Emily Brontë.

Elordi também ganhou notoriedade por suas atuações em obras como ‘Euphoria’ e ‘Saltburn’. Apesar de não ser britânico, sua nacionalidade não é vista como obstáculo, já que outros atores australianos já interpretaram o agente no passado.

Tom Holland

O nome mais famoso da lista, Tom Holland, conhecido mundialmente como o atual Homem-Aranha do Universo Marvel nos cinemas, também figura entre os preferidos. Aos 29 anos, Holland já expressou publicamente o desejo de assumir o papel de Bond.

No entanto, um detalhe muito importante pode pesar contra a escolha pelo nome de dele: o fato de o ator já ser rapidamente associado a um dos personagens mais icônicos da cultura pop.

Além disso, é provável que a Marvel não ache interessante ter o rosto do artista ligado a outra marca tão forte como a de James Bond, assim como a Amazon não deve querer alguém ligado de maneira tão intensa ao outro personagem que tem fãs ao redor do mundo.

Harris Dickinson

Britânico de 29 anos, Harris Dickinson é conhecido por trabalhos em filmes como ‘The King’s Man’, ‘Babygirl’, ‘Malévola: Dona do Mal’, ‘Triângulo da Tristeza’ e ‘Um Lugar Bem Longe Daqui’. Ele é visto como uma opção alinhada ao perfil buscado pelos produtores.

O inglês também atuou ao lado de Zac Efron e Jeremy Allen White em ‘Garra de Ferro’, filme da A24 sobre a família Von Erich, dinastia de atletas da luta livre cuja trajetória foi cercada de tragédia.

Aaron Taylor-Johnson

Taylor-Johnson ('Kraven, o Caçador' e 'Extermínio: A Evolução') já apareceu diversas vezes como escolhas de fãs. O britânico chama atenção pelo físico e o charme que podem fazê-lo despontar como um candidato a novo Bond.

A sua juventude — o ator tem 29 anos — também indica que ele poderia liderar a franquia 007 por bons anos, da mesma forma que Daniel Craig fez quando assumiu o papel.

Nomes descartados (até então)

Henry Cavill

Conhecido por dar vida a uma das versões do Superman nas telonas e ao protagonista Geralt de Rivia na série 'The Witcher', da Netflix, Cavill, não só foi um dos nomes mais cotados, como quase viveu o agente secreto nos cinemas.

O ator participou dos testes que culminaram na escolha de Daniel Craig e, segundo ele, o diretor afirmou que sua forma física o impediu de ganhar o papel.

Luke Evans

O britânico Luke Evans ('Velozes & Furiosos') já foi um dos nomes levantados. O ator demonstrou interesse no papel, apesar de dizer que assumir o manto deixado por Daniel Craig seria um grande desafio.

Regé-Jean Page

Conhecido como o charmoso Duque de Hastings de 'Bridgerton', sucesso da Netflix, o ator se sentiu lisonjeado ao ser cogitado para o papel.

Apesar disso, ele acredita que a natureza de seu personagem na série, aliada ao fato de ser britânico, ajuda na associação direta com o personagem de Bond, o que não significa que ele seja um forte concorrente à vaga.

Idris Elba

Outro britânico da lista, Idris Elba ('Luther' e 'Casa de Dinamite') já foi uma das maiores apostas para o papel. No entanto, o próprio ator se pronunciou sobre as expectativas, que vieram acompanhadas de comentários racistas sobre a possibilidade de representar o primeiro 007 negro nos cinemas.

“E se eu aceitar e não funcionar, terá sido por causa da cor da minha pele? É uma posição difícil de me colocar, e eu não preciso disso”, desabafou o ator, à Vanity Fair.

Richard Madden

Richard Madden ('Eternos' e 'Game of Thrones') viu seu nome atrelado à franquia durante muitos anos. Em entrevista, ele negou qualquer tipo de convite.

Michael Fassbender

O ator foi um dos atores que mais figurou em listas de possíveis intérpretes do espião. Ele já chegou a dizer que não se sentiria confortável com o desafio, afirmando que Daniel Craig entregou uma interpretação difícil de superar.

Em outras ocasiões, ele sugeriu que James Bond fosse vivido por alguém mais novo, na faixa dos 20 anos de idade.