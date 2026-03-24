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Só 6 episódios: a série da Netflix que vai salvar sua terça-feira

Produção curta e intensa voltou a chamar atenção e pode ser a escolha ideal para maratonar hoje

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/03/2026 - 6:11 h

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Essa série é ideal para quem busca uma boa maratona nesta terça-feira
Essa série é ideal para quem busca uma boa maratona nesta terça-feira -

Nada como uma boa série da Netflix para animar a semana, especialmente em uma terça-feira que pede algo envolvente, direto ao ponto e fácil de maratonar. Em meio a tantas opções nos streamings, escolher o que assistir pode ser mais difícil do que parece, e, pensando nisso, uma boa curadoria pode fazer toda a diferença.

Com catálogos cada vez mais extensos, muitas produções acabam passando despercebidas, mesmo reunindo histórias interessantes e nomes conhecidos do público. São títulos que ficam escondidos entre grandes lançamentos, mas que podem surpreender quem decide dar uma chance.

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É nesse cenário que entram as séries curtas, com poucos episódios e ritmo ágil, ideais para quem quer começar e terminar uma história em pouco tempo, sem abrir mão da intensidade. Entre essas opções, Respire! surge como uma alternativa que combina tensão, drama e uma narrativa focada na sobrevivência.

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Uma história de sobrevivência

Na série Respire!, disponível na Netflix, a trama acompanha Liv (Melissa Barrera), uma jovem que sobrevive à queda de um avião particular e se vê perdida no deserto do Canadá. Isolada, ela enfrenta condições adversas da natureza enquanto lida com conflitos internos na tentativa de se manter viva e encontrar um caminho de volta.

A produção é estrelada por Melissa Barrera, conhecida pelo papel de Sam na franquia Pânico, e apresenta a história de uma advogada de Nova York, viciada em trabalho, que passa a lidar com uma situação extrema após o acidente aéreo.

Com apenas seis episódios, que não passam de 40 minutos, é o tipo de conteúdo rápido de maratonar que a maior parte das pessoas adora. Mesmo assim, a série acabou sendo esquecida diante de tantas opções no catálogo.

O que torna a série diferente

O que torna “Respire!” tão instigante e diferente? A série mistura suspense psicológico com silêncio, criando um clima de tensão quase meditativo. Esse contraste reforça a vulnerabilidade de Liv e amplifica a imersão do público.

O estilo “serene thriller” buscado pelos criadores equilibra momentos calmos com cenas abruptas de perigo, resultando em experiência emocionante e introspectiva.

Veja o trailer da série:

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Netflix séries

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