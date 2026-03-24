SE LIGA NA DICA!
Só 6 episódios: a série da Netflix que vai salvar sua terça-feira
Produção curta e intensa voltou a chamar atenção e pode ser a escolha ideal para maratonar hoje
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Nada como uma boa série da Netflix para animar a semana, especialmente em uma terça-feira que pede algo envolvente, direto ao ponto e fácil de maratonar. Em meio a tantas opções nos streamings, escolher o que assistir pode ser mais difícil do que parece, e, pensando nisso, uma boa curadoria pode fazer toda a diferença.
Com catálogos cada vez mais extensos, muitas produções acabam passando despercebidas, mesmo reunindo histórias interessantes e nomes conhecidos do público. São títulos que ficam escondidos entre grandes lançamentos, mas que podem surpreender quem decide dar uma chance.
É nesse cenário que entram as séries curtas, com poucos episódios e ritmo ágil, ideais para quem quer começar e terminar uma história em pouco tempo, sem abrir mão da intensidade. Entre essas opções, Respire! surge como uma alternativa que combina tensão, drama e uma narrativa focada na sobrevivência.
Leia Também:
Uma história de sobrevivência
Na série Respire!, disponível na Netflix, a trama acompanha Liv (Melissa Barrera), uma jovem que sobrevive à queda de um avião particular e se vê perdida no deserto do Canadá. Isolada, ela enfrenta condições adversas da natureza enquanto lida com conflitos internos na tentativa de se manter viva e encontrar um caminho de volta.
A produção é estrelada por Melissa Barrera, conhecida pelo papel de Sam na franquia Pânico, e apresenta a história de uma advogada de Nova York, viciada em trabalho, que passa a lidar com uma situação extrema após o acidente aéreo.
Com apenas seis episódios, que não passam de 40 minutos, é o tipo de conteúdo rápido de maratonar que a maior parte das pessoas adora. Mesmo assim, a série acabou sendo esquecida diante de tantas opções no catálogo.
O que torna a série diferente
O que torna “Respire!” tão instigante e diferente? A série mistura suspense psicológico com silêncio, criando um clima de tensão quase meditativo. Esse contraste reforça a vulnerabilidade de Liv e amplifica a imersão do público.
O estilo “serene thriller” buscado pelos criadores equilibra momentos calmos com cenas abruptas de perigo, resultando em experiência emocionante e introspectiva.
Veja o trailer da série:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes