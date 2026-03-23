O novo filme da Netflix que promete salvar sua segunda-feira do tédio

Esse filme é ideal para sua maratona de segunda-feira - Foto: Divulgação

Apesar do final de semana ter chegado ao fim, a vontade de assistir a um bom filme permanece durante toda a semana. Então nada melhor do que começar a segunda-feira com uma produção que promete fazer sucesso, e a Netflix já tem a escolha ideal.

Peaky Blinders: O Homem Imortal acaba de chegar ao catálogo trazendo de volta uma das histórias mais intensas do streaming. O longa, que estreou na última sexta-feira, 19, dá continuidade direta à trajetória da família Shelby e coloca Thomas Shelby novamente no centro de uma trama marcada por decisões extremas e consequências inevitáveis.

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Um retorno em meio à guerra

Ambientado em Birmingham, no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha Tommy Shelby (Cillian Murphy) saindo do exílio voluntário para enfrentar o confronto mais devastador de sua carreira.

Em meio ao cenário de guerra, ele precisa lidar com ameaças cada vez maiores enquanto encara seus próprios demônios. O que está em jogo não é apenas o futuro da família, mas também o legado que construiu ao longo dos anos.

Além do retorno de Cillian Murphy, o filme reúne um elenco de destaque com nomes como Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth e Stephen Graham. A presença de atores já conhecidos pelo público ajuda a manter a identidade da história, ao mesmo tempo em que amplia seu universo.



Continuação direta da história

A produção funciona como um desfecho para a narrativa iniciada na série, que acompanhou a ascensão da família Shelby entre 1919 e 1934, em meio às transformações políticas e sociais da Europa.

Criada por Steven Knight, a série original estreou em 2013, teve seis temporadas e se consolidou como um fenômeno cultural, sendo premiada e amplamente reconhecida. Todas as temporadas seguem disponíveis na Netflix.

Preciso ver a série antes do filme?

Embora a experiência seja ainda mais completa para quem acompanhou a série, o filme também pode ser visto de forma independente.

A atriz Rebecca Ferguson afirmou que o longa funciona como uma história própria dentro do universo criado por Steven Knight e revelou que nem ela mesma assistiu à série completa antes de participar do projeto.

Em Peaky Blinders: O Homem Imortal, o foco vai além da ação e dos conflitos externos. A trama mergulha nos dilemas internos de Tommy Shelby, explorando as consequências de suas escolhas e o peso de sua trajetória.

Entre guerras, alianças e decisões difíceis, o filme entrega um desfecho intenso, perfeito para começar a semana com uma história que prende do início ao fim.