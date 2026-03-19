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Praia da Bahia é destaque em guia de viagem da Netflix

Destino turístico já apareceu em reality da plataforma

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/03/2026 - 10:29 h

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Destino turístico já apareceu em reality da plataforma
Destino turístico já apareceu em reality da plataforma -

O guia de turismo audiovisual ‘Come To Brasil With Netflix’, iniciativa da Netflix em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), lançou um novo capítulo na quarta-feira, 18, com foco no litoral brasileiro.

A proposta é ajudar as pessoas a montarem um roteiro de viagem inspirado nos cenários de séries e filmes que elas assistiram. O guia reúne praias de diferentes estados brasileiros, com sugestões de passeios, curiosidades e conteúdos visuais que conectam o público às produções gravadas nesses cenários.

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Entre os destaques estão endereços já conhecidos, como Copacabana, no Rio de Janeiro, que aparece no melodrama ‘Pedaço de Mim’, e destinos no litoral paulista, como a Praia do Guaiúba, no Guarujá (SP), cenário do filme ‘Caramelo’, que se tornou a produção brasileira de maior sucesso global da Netflix.

Também entram no roteiro a Praia do Tombo (SP), locação de ‘Salve Geral: Irmandade’, e Búzios (RJ), que serviu de pano de fundo para ‘O Filho de Mil Homens’, estrelado por Rodrigo Santoro, e para a comédia ‘Família, Pero No Mucho’.

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Bahia no roteiro

O guia ainda percorre outros destinos que ganharam visibilidade recente, como Pipa (RN) e Trancoso (BA), escolhidos para a lua de mel de ‘Casamento às Cegas Brasil’. Tem também Ubatuba (SP) e Coruripe (AL), que aparecem em ‘Ilhados com a Sogra’ e a baía de Angra dos Reis (RJ), cenário de ‘Os Donos do Jogo’.

Importância das praias do Brasil

Segundo uma pesquisa da Embratur, feita em parceria com a Visa e o Instituto Ipsos, as praias são o principal motivador de viagem para 75% dos turistas estrangeiros que visitam o país.

O levantamento ouviu mais de 8 mil viajantes de mercados estratégicos como Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal e Uruguai, responsáveis por quase 60% do fluxo internacional para o Brasil.

O projeto da Netflix reforça o papel do audiovisual como ferramenta de promoção turística. A plataforma já aposta nesse formato em outros países, como Coreia do Sul, França, Espanha e Tailândia, e vê no Brasil um território estratégico, tanto pela diversidade de paisagens quanto pelo alcance global de suas produções.

Guia da região da Amazônica

Além do litoral, o guia da Netflix possui dicas sobre a região Amazônica, destacando títulos como ‘Cidade Invisível 2’, ‘Ricos de Amor 2’ e o especial ‘Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo’.

Onde acessar?

O material já está disponível on-line e pode ser acessado gratuitamente, reunindo conteúdos que conectam ficção e realidade. A proposta é expandir ainda mais: novas seções com destinos como Pantanal e experiências ligadas à gastronomia brasileira devem ser lançadas nos próximos capítulos.

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