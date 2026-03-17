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Só 7 episódios: a nova série da Netflix que vai salvar sua terça-feira
Produção baseada em um crime real voltou a chamar atenção do público e já figura entre as séries mais assistidas da plataforma
Por Beatriz Santos
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Apesar de estarmos apenas no início da semana, nada como uma boa série curta de suspense para melhorar a terça-feira.
E para quem gosta de histórias tensas baseadas em fatos reais, a Netflix tem a pedida ideal: Amor e Morte, minissérie com apenas sete episódios que revive um caso criminal real que chocou os Estados Unidos.
A produção rapidamente ganhou destaque na plataforma e já aparece entre as séries mais assistidas, ocupando atualmente a quarta posição no TOP 10 da Netflix.
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A recepção também foi positiva. No Rotten Tomatoes, a minissérie registra 63% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público. Já no IMDb, a produção tem nota 7,5/10, avaliação considerada acima da média para o gênero.
Uma rotina tranquila que esconde algo mais sombrio
Na trama, Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) é uma dona de casa que leva uma vida tranquila no Texas, ao lado do marido Pat (Patrick Fugit). Candy tem uma vida similar à de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore (Lily Rabe): ambas dividem seu tempo entre cuidar da família e ir à igreja, onde participam do coral.
Mas essa vida não é o suficiente para Candy que, entediada, decide começar um caso extraconjugal. Percebendo o interesse de Allan (Jesse Plemmons), marido de Betty, eles iniciam um atordoado relacionamento. Mas quando Allan decide encerrar o caso, a situação resulta em uma morte brutal.
Um suspense que cresce aos poucos
Além da curta duração, a série chama atenção pela forma como constrói o clima de tensão. O que começa como uma rotina tranquila de bairro logo se transforma em traição, tensão silenciosa e um assassinato que muda tudo.
Mais do que mostrar o crime em si, a narrativa explora temas como casamento, repressão, religião, vida suburbana e o peso de uma comunidade conservadora sobre as escolhas dos personagens.
O crime real por trás da história
A trama é baseada no caso real de Candy Montgomery, que ganhou enorme repercussão nos Estados Unidos. Os fatos ocorreram no Texas, em 1980, e envolviam duas famílias que conviviam dentro do mesmo círculo social e religioso.
O caso chamou atenção justamente porque surgiu em um cenário que parecia estável e comum. Essa contradição entre aparência de normalidade e tragédia é uma das razões que fazem a produção funcionar tão bem dentro do gênero true crime.
Na época, o crime dominou a cobertura da imprensa americana e mobilizou a opinião pública, especialmente por envolver duas mulheres que participavam ativamente da mesma igreja e mantinham uma relação de amizade. O julgamento também se tornou um dos mais comentados do período.
Décadas depois, o caso continua sendo revisitado em documentários, livros e séries, tornando-se um dos crimes reais mais conhecidos da cultura popular americana. A história também costuma ser lembrada em debates sobre o chamado “lado oculto” da vida suburbana nos Estados Unidos, onde relações aparentemente perfeitas escondiam tensões, frustrações e conflitos profundos.
Vale a maratona?
Para quem gosta de histórias tensas, baseadas em fatos reais e com poucos episódios, a resposta tende a ser sim. Série baseada em fatos reais, clima de suspense e boa atuação se encontram de forma muito eficiente aqui.
Além disso, o formato enxuto ajuda a manter o ritmo da narrativa sempre envolvente. Com apenas sete episódios, a trama avança sem enrolação e constrói gradualmente o clima de tensão que envolve os personagens, transformando a história em uma maratona rápida para quem procura um suspense intenso para acompanhar ao longo da semana.
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