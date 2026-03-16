Wagner Moura usou relógio avaliado em R$ 70 mil no Oscar

Acessório chamou atenção no tapete vermelho - Foto: Divulgação

Wagner Moura foi um dos destaques da cerimônia do Oscar 2026 e o relógio usado por ele chamou atenção no tapete vermelho da premiação no domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator baiano foi indicado ao ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em ‘O Agente Secreto’.

Esbanjando carisma e elegância em black tie — código de vestimenta formal, ideal para eventos noturnos de gala, exigindo sofisticação e tecidos nobres —, o ator usava um relógio de luxo avaliado em quase R$ 71 mil.

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O acessório é da marca Omega, modelo Omega De Ville Prestige, feito em aço e com pulseira de couro. Wagner chegou à cerimônia acompanhado da esposa, Sandra Delgado.

Veja o relógio:

Acessório chamou atenção no tapete vermelho | Foto: Divulgação

Acessório chamou atenção no tapete vermelho | Foto: Divulgação

Wagner Moura perde Oscar, mas consagra O Agente Secreto na corrida

Entre aplausos, expectativa e uma temporada histórica para o cinema brasileiro no circuito internacional, Wagner Moura esteve entre os protagonistas do Oscar 2026. Indicado ao prêmio de Melhor Ator, Moura acabou não levando a estatueta, apesar de ter sido um dos nomes mais celebrados da temporada.

Na disputa, o ator concorreu com alguns dos principais nomes do cinema internacional: Timothée Chalamet por 'Marty Supreme', Michael B. Jordan por 'Pecadores', Leonardo DiCaprio por 'Uma Batalha Após a Outra' e Ethan Hawke por 'Blue Moon'.

Ao final, Wagner Moura acabou perdendo a estatueta para Michael B. Jordan. Apesar disso, o ator brasileiro subiu ao palco durante a cerimônia para apresentar a categoria de Melhor Elenco, ao lado de Chase Infiniti, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow e Delroy Lindo, consolidando sua presença entre os artistas de maior projeção da indústria cinematográfica internacional.

O Agente Secreto

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor universitário que vive sob o clima de vigilância, paranoia e violência política durante a ditadura militar. A atuação de Moura, marcada por intensidade contida e densidade dramática, foi amplamente elogiada pela crítica internacional, que apontou o papel como um dos mais complexos de sua carreira.

A indicação ao Oscar coroou uma temporada já consagradora para o ator soteropolitano. Antes da premiação, ele conquistou o prêmio de Melhor Ator em Drama no Globo de Ouro e também foi reconhecido no Festival de Cannes, onde se tornou o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator.

Além da indicação de Moura, O Agente Secreto apareceu ainda entre os destaques da premiação com indicações importantes, como Melhor Elenco, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, mas acabou perdendo em todas. O brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia de 'Sonhos de Trem', também foi indicado, mas não levou a estatueta.

O Agente Secreto está disponível para streaming na Netflix e segue em cartaz nos cinemas.

Assista ao trailer: