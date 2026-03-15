Wagner Moura perde Oscar, mas consagra O Agente Secreto na corrida

Após Globo de Ouro e Cannes, Wagner Moura fica sem o Oscar de Melhor Ator - Foto: AFP

Entre aplausos, expectativa e uma temporada histórica para o cinema brasileiro no circuito internacional, o ator baiano Wagner Moura esteve entre os protagonistas do Oscar 2026 neste domingo, 15. Indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em 'O Agente Secreto', Moura acabou não levando a estatueta, apesar de ter sido um dos nomes mais celebrados da temporada.

Na disputa, o ator concorreu com alguns dos principais nomes do cinema internacional: Timothée Chalamet por 'Marty Supreme', Michael B. Jordan por 'Pecadores', Leonardo DiCaprio por 'Uma Batalha Após a Outra' e Ethan Hawke por 'Blue Moon'.

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Ao final, Wagner Moura acabou perdendo a estatueta para Michael B. Jordan. Apesar disso, o ator brasileiro subiu ao palco durante a cerimônia para apresentar a categoria de Melhor Elenco, ao lado de Chase Infiniti, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow e Delroy Lindo, consolidando sua presença entre os artistas de maior projeção da indústria cinematográfica internacional.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor universitário que vive sob o clima de vigilância, paranoia e violência política durante a ditadura militar. A atuação de Moura, marcada por intensidade contida e densidade dramática, foi amplamente elogiada pela crítica internacional, que apontou o papel como um dos mais complexos de sua carreira.

A indicação ao Oscar coroou uma temporada já consagradora para o ator soteropolitano. Antes da premiação, ele conquistou o prêmio de Melhor Ator em Drama no Globo de Ouro e também foi reconhecido no Festival de Cannes, onde se tornou o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator.

Além da indicação de Moura, O Agente Secreto apareceu ainda entre os destaques da premiação com indicações importantes, como Melhor Elenco, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, mas acabou perdendo em todas. O brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia de 'Sonhos de Trem', também foi indicado, mas não levou a estatueta.

O Agente Secreto está disponível para streaming na Netflix e segue em cartaz nos cinemas.

