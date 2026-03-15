Oscar 2026: confira a lista completa dos vencedores da noite
Acompanhe aqui todos os premiados da noite
Por Bianca Carneiro
Acontece neste domingo, 15, a 98ª edição do Oscar, em Los Angeles, nos EUA. Considerada uma das edições mais competitivas da última década, a cerimônia apresenta uma lista de indicados que equilibra o espetáculo visual dos grandes estúdios com a força do cinema autoral.
O grande destaque da noite é o épico 'Pecadores', que lidera a corrida com impressionantes 16 indicações, dominando tanto as categorias principais quanto as técnicas. Logo atrás, o drama 'Uma batalha após a outra' confirma seu favoritismo ao acumular 13 nomeações, estabelecendo-se como um dos principais concorrentes nas categorias de maior prestígio da Academia.
O pelotão de elite da premiação também conta com uma disputa acirrada entre obras de gêneros distintos, evidenciando a diversidade da safra cinematográfica recente. Os filmes 'Frankenstein', 'Marty Supreme' e 'Valor Sentimental' garantiram 9 indicações cada, mostrando força especialmente em roteiro e atuações.
Já o aclamado 'Hamnet: A vida antes de Hamlet' segue de perto com 8 nomeações, sendo amplamente celebrado pela crítica pela sua sensibilidade histórica e direção de arte meticulosa, elementos que costumam cativar o corpo de votantes no Dolby Theatre.
Para o público brasileiro, a cerimônia ganha contornos históricos com a ascensão de 'O Agente Secreto'. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho fez história ao receber 4 indicações, incluindo as cobiçadas estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para o baiano Wagner Moura.
Ao empatar em número de nomeações com o clássico 'Cidade de Deus', a obra coloca o Brasil pelo segundo ano consecutivo, após 'Ainda Estou Aqui', no centro das atenções globais, gerando uma expectativa que há décadas não se via no cenário cultural do país.
Vale lembrar que o Brasil também é representado pelo diretor Adolpho Veloso, que concorre com 'Sonhos de Trem' na categoria de Melhor Fotografia.
Confira os vencedores do Oscar 2026
Melhor filme
- 'Bugonia'
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'O Agente Secreto'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
- 'Sonhos de trem'
- Fotografia
- 'Pecadores'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Sonhos de trem'
- 'Frankenstein'
- 'Marty Supreme'
Direção
- Chloé Zhao, 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- Josh Safdie, 'Marty Supreme'
- Paul Thomas Anderson, 'Uma batalha após a outra'
- Joachim Trier, 'Valor sentimental'
- Ryan Coogler, 'Pecadores'
Atriz
- Jessie Buckley, 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- Rose Byrne, 'Se eu tivesse pernas, eu te chutaria'
- Kate Hudson, 'Song Sung Blue - Um sonho a dois'
- Renate Reinsve, 'Valor sentimental'
- Emma Stone, 'Bugonia'
Ator
- Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, 'Uma batalha após a outra'
- Ethan Hawke, 'Blue Moon'
- Michael B. Jordan, 'Pecadores'
- Wagner Moura, 'O Agente Secreto'
Efeitos visuais
- 'Avatar: Fire and Ash'
- 'F1'
- 'Jurassic World: Recomeço'
- 'O Ônibus Perdido'
- 'Pecadores'
Animação
- VENCEU: 'Guerreiras do K-Pop'
- 'Zootopia 2'
- 'Arco'
- 'Elio'
- 'A Pequena Amélie'
Som
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
- 'Sirât'
Montagem
- 'F1'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Documentário
- 'The Alabama Solution'
- 'Come See Me in the Good Light'
- 'Cutting Through Rocks'
- 'Mr. Nobody Against Putin'
- 'The Perfect Neighbor'
Direção de arte
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
Canção original
- 'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'
- 'Golden', de 'Guerreiras do K-Pop'
- 'I Lied to You”', de 'Pecadores'
- 'Sweet Dreams of Joy', de 'Viva Verdi!'
- 'Train Dreams', de 'Sonhos de trem'
Filme internacional
- 'Foi apenas um acidente' - França
- 'O Agente Secreto' - Brasil
- 'Valor sentimental' - Noruega
- 'A voz de Hind Rajab' - Tunísia
- 'Sirât' - Espanha
Figurino
- 'Avatar: Fogo e cinzas'
- VENCEU: 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Pecadores'
Seleção de elenco
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'O Agente Secreto'
- 'Pecadores'
Ator coadjuvante
- Benicio Del Toro, 'Uma batalha após a outra'
- Jacob Elordi, 'Frankenstein'
- Delroy Lindo, 'Pecadores'
- Sean Penn, 'Uma batalha após a outra'
- Stellan Skarsgård, 'Valor sentimental'
Roteiro original
- 'Blue Moon'
- 'Foi apenas um acidente'
- 'Marty Supreme'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Roteiro adaptado
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Bugonia”
- 'Sonhos de trem'
- 'Frankenstein'
Curta-metragem com atores
- 'Butcher's Stain'
- 'A Friend of Dorothy'
- 'Jane Austen's Period Drama'
- 'The Singers'
- 'Two People Exchanging Saliva'
Animação de curta-metragem
- 'Butterfly'
- 'Forevergreen'
- VENCEU: 'The Girl Who Cried Pearls'
- 'Retirement Plan'
- 'The Three Sisters'
Documentário em curta-metragem
- 'All the Empty Rooms'
- 'Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
- 'Children No More: “Were and Are Gone'
- 'The Devil Is Busy'
- 'Perfectly a Strangeness'
Trilha sonora original
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
Atriz coadjuvante
- Elle Fanning, 'Valor sentimental'
- Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor sentimental'
- VENCEU: Amy Madigan , 'A hora do mal'
- Wunmi Mosaku, 'Pecadores'
- Teyana Taylor, 'Uma batalha após a outra'
Maquiagem e cabelo
- VENCEU: 'Frankenstein'
- 'Kokuho'
- 'Pecadores'
- 'Coração de lutador: The Smashing Machine'
- 'A Meia-Irmã Feia'
*Matéria em atualização
