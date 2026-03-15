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DA BAHIA PARA O MUNDO

Lázaro Ramos revela look para acompanhar Wagner Moura no Oscar 2026

Ator desembarcou nos EUA e mostrou detalhes do visual escolhido para a noite da maior premiação do cinema

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/03/2026 - 18:26 h

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Lázaro Ramos e Wagner Moura são amigos de longa data
Lázaro Ramos e Wagner Moura são amigos de longa data -

O ator Lázaro Ramos revelou detalhes do look que usará para acompanhar a cerimônia do Oscar 2026, neste domingo, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista viajou ao país para prestigiar o amigo de longa data Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator.

Lázaro mostrou parte do visual nas redes sociais após desembarcar nos Estados Unidos neste sábado, 14, e contou que a chegada ao país rendeu uma situação curiosa durante o processo de imigração no aeroporto.

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“Eu vou ter que contar para vocês. Eu sabia que ia acontecer isso na imigração. Olha que maravilha, olha que prazer. Cheguei, o rapaz falou assim: 'Vai ficar quantos dias aqui?' Aí eu falei: 'Dois'. Ele: 'Dois, somente. Que é que você veio fazer aqui?' Minha resposta: 'Eu vim para o Oscar'”, disse Lázaro.

A passagem do ator pelos Estados Unidos será rápida. Lázaro ficará no país apenas durante a premiação, já que se prepara para viver seu primeiro vilão nas novelas: o primeiro-ministro Jendal, em A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h, que estreia na segunda-feira, 16.

Look de Lázaro Ramos para o Oscar 2026
Look de Lázaro Ramos para o Oscar 2026 | Foto: Reprodução | Redes sociais

Sobre a premiação

A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo, 15, em Los Angeles, e deve mobilizar cinéfilos em todo o Brasil. Em clima de final de Copa do Mundo, bares, restaurantes, cinemas e cineclubes organizam sessões especiais para acompanhar ao vivo a maior premiação do cinema mundial, que começa às 20h (horário de Brasília).

No Brasil, o público poderá assistir à cerimônia completa e na íntegra pelo canal TNT e pelo streaming Max e também na TV Globo e no Globoplay. Além das transmissões oficiais, cinemas, bares e espaços culturais em diversas cidades do país também organizam exibições em telões, transformando a noite do Oscar em um grande encontro de fãs de cinema.

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Tags:

lázaro ramos oscar Oscar 2026

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