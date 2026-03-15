Caviar e pizza: veja o luxuoso menu servido após a cerimônia do Oscar

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Festa será marcado por extravagância e uma superprodução - Foto: AFP

A cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, em Los Angeles, reunindo artistas e profissionais para a maior premiação do cinema mundial. Após a entrega das estatuetas, as celebridades participam do tradicional Governors Ball, a festa oficial do pós-Oscar, que contará com um cardápio sofisticado preparado pelo chef Wolfgang Puck.

Neste ano, o menu inclui desde iguarias como caviar Kaluga até opções mais descontraídas, como pizza de salmão defumado e estatuetas de chocolate inspiradas no prêmio.

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Responsável pelo jantar oficial da premiação pela 32ª vez, Wolfgang Puck e sua equipe prepararam um banquete com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e produtores.

Entre as novidades do jantar deste ano estão:

um bar estilo izakaya, inspirado na culinária japonesa

uma máquina de gelato italiano, que produzirá sorvete fresco durante o evento

Apesar das novidades, o chef mantém no cardápio pratos tradicionais que fazem sucesso entre as celebridades. “Comida reconfortante é sempre a favorita das pessoas, como nossa torta de frango, a pizza de salmão defumado, macarrão com queijo e minihambúrgueres de Wagyu”, afirmou Puck.

Ingredientes premium no cardápio

Segundo o chef, a prioridade é manter ingredientes de alta qualidade e pratos simples, mesmo ao preparar refeições para um grande número de convidados.

Para o jantar do Governors Ball, a cozinha mobiliza:

75 chefs

45 confeiteiros

325 funcionários, entre gerentes e equipe de atendimento

Entre os destaques do cardápio estão:

600 pizzas artesanais

3 mil agnolotti de alcachofra

2 mil mini estatuetas do Oscar feitas de chocolate

A produção também envolve grandes quantidades de ingredientes, como:

91 kg de ribeye maturado a seco

136 kg de salmão defumado artesanal

14 kg de caviar Kaluga

227 kg de cogumelos silvestres

91 kg de arroz Nishiki

181 kg de queijos

Ouro 24 quilates nas sobremesas

Outro detalhe luxuoso do jantar é o uso de cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates. O ingrediente será aplicado em uma estação especial para finalizar as estatuetas de chocolate servidas aos convidados, uma das sobremesas mais aguardadas da festa pós-Oscar.