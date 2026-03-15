Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Caviar e pizza: veja o luxuoso menu servido após a cerimônia do Oscar

Jantar oficial da premiação servirá mais de 70 pratos aos convidados

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/03/2026 - 12:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Festa será marcado por extravagância e uma superprodução -

A cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, em Los Angeles, reunindo artistas e profissionais para a maior premiação do cinema mundial. Após a entrega das estatuetas, as celebridades participam do tradicional Governors Ball, a festa oficial do pós-Oscar, que contará com um cardápio sofisticado preparado pelo chef Wolfgang Puck.

Neste ano, o menu inclui desde iguarias como caviar Kaluga até opções mais descontraídas, como pizza de salmão defumado e estatuetas de chocolate inspiradas no prêmio.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Responsável pelo jantar oficial da premiação pela 32ª vez, Wolfgang Puck e sua equipe prepararam um banquete com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e produtores.

Entre as novidades do jantar deste ano estão:

  • um bar estilo izakaya, inspirado na culinária japonesa
  • uma máquina de gelato italiano, que produzirá sorvete fresco durante o evento

Apesar das novidades, o chef mantém no cardápio pratos tradicionais que fazem sucesso entre as celebridades. “Comida reconfortante é sempre a favorita das pessoas, como nossa torta de frango, a pizza de salmão defumado, macarrão com queijo e minihambúrgueres de Wagyu”, afirmou Puck.

Leia Também:

Governo Lula aposta no Oscar para aliviar pressão política
Vai dar Brasil? As chances reais de O Agente Secreto e Wagner Moura no Oscar hoje
Lázaro Ramos no Oscar? Entenda regra que permite Wagner Moura levar convidados

Ingredientes premium no cardápio

Segundo o chef, a prioridade é manter ingredientes de alta qualidade e pratos simples, mesmo ao preparar refeições para um grande número de convidados.

Para o jantar do Governors Ball, a cozinha mobiliza:

  • 75 chefs
  • 45 confeiteiros
  • 325 funcionários, entre gerentes e equipe de atendimento

Entre os destaques do cardápio estão:

  • 600 pizzas artesanais
  • 3 mil agnolotti de alcachofra
  • 2 mil mini estatuetas do Oscar feitas de chocolate

A produção também envolve grandes quantidades de ingredientes, como:

  • 91 kg de ribeye maturado a seco
  • 136 kg de salmão defumado artesanal
  • 14 kg de caviar Kaluga
  • 227 kg de cogumelos silvestres
  • 91 kg de arroz Nishiki
  • 181 kg de queijos
  • Ouro 24 quilates nas sobremesas

Outro detalhe luxuoso do jantar é o uso de cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates. O ingrediente será aplicado em uma estação especial para finalizar as estatuetas de chocolate servidas aos convidados, uma das sobremesas mais aguardadas da festa pós-Oscar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema Los Angeles Oscar 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Play

5 séries curtas da Netflix para terminar antes do domingo acabar

Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Play

Terror, ação, e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Play

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data

x