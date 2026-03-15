CINEMA
Caviar e pizza: veja o luxuoso menu servido após a cerimônia do Oscar
Jantar oficial da premiação servirá mais de 70 pratos aos convidados
Por Isabela Cardoso
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A cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, em Los Angeles, reunindo artistas e profissionais para a maior premiação do cinema mundial. Após a entrega das estatuetas, as celebridades participam do tradicional Governors Ball, a festa oficial do pós-Oscar, que contará com um cardápio sofisticado preparado pelo chef Wolfgang Puck.
Neste ano, o menu inclui desde iguarias como caviar Kaluga até opções mais descontraídas, como pizza de salmão defumado e estatuetas de chocolate inspiradas no prêmio.
Responsável pelo jantar oficial da premiação pela 32ª vez, Wolfgang Puck e sua equipe prepararam um banquete com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e produtores.
Entre as novidades do jantar deste ano estão:
- um bar estilo izakaya, inspirado na culinária japonesa
- uma máquina de gelato italiano, que produzirá sorvete fresco durante o evento
Apesar das novidades, o chef mantém no cardápio pratos tradicionais que fazem sucesso entre as celebridades. “Comida reconfortante é sempre a favorita das pessoas, como nossa torta de frango, a pizza de salmão defumado, macarrão com queijo e minihambúrgueres de Wagyu”, afirmou Puck.
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Ingredientes premium no cardápio
Segundo o chef, a prioridade é manter ingredientes de alta qualidade e pratos simples, mesmo ao preparar refeições para um grande número de convidados.
Para o jantar do Governors Ball, a cozinha mobiliza:
- 75 chefs
- 45 confeiteiros
- 325 funcionários, entre gerentes e equipe de atendimento
Entre os destaques do cardápio estão:
- 600 pizzas artesanais
- 3 mil agnolotti de alcachofra
- 2 mil mini estatuetas do Oscar feitas de chocolate
A produção também envolve grandes quantidades de ingredientes, como:
- 91 kg de ribeye maturado a seco
- 136 kg de salmão defumado artesanal
- 14 kg de caviar Kaluga
- 227 kg de cogumelos silvestres
- 91 kg de arroz Nishiki
- 181 kg de queijos
- Ouro 24 quilates nas sobremesas
Outro detalhe luxuoso do jantar é o uso de cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates. O ingrediente será aplicado em uma estação especial para finalizar as estatuetas de chocolate servidas aos convidados, uma das sobremesas mais aguardadas da festa pós-Oscar.
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