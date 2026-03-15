Vai dar Brasil? As chances reais de O Agente Secreto e Wagner Moura no Oscar hoje

Guia completo para torcer por Wagner Moura e 'O Agente Secreto' nesta noite - Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, os brasileiros têm muito a celebrar na maior e mais midiática premiação de cinema do mundo. O Agente Secreto é um fenômeno cultural e chega ao Oscar 2026, que acontece neste domingo, 15, com suas quatro indicações, depois de uma trajetória marcante que começou ano passado com a vitória de melhor Diretor e Ator (Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, respectivamente) no Festival de Cannes.

Depois que estreou no país, o filme só fez crescer em popularidade e visualização. Hoje, já passa dos mais de 2,5 milhões de espectadores somente no Brasil.

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O próprio diretor do longa divulgou também que é o filme com maior bilheteria no país entre todos os dez indicados a Melhor Filme.

Repetindo o feito de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, no ano passado, o longa brasileiro também foi indicado na categoria principal do Oscar, além de aparecer entre os cinco finalistas como Filme Internacional.

Se na categoria principal uma vitória do Brasil é quase impossível, é na categoria dos estrangeiros que O Agente Secreto tem mais chances.

Disputa diretamente com o norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier, tido como franco favorito – além de ter colecionado nove indicações ao Oscar. Há quem diga que o filme europeu perdeu força nas últimas semanas, enquanto o brasileiro vem conquistando cada vez mais público em diversos países em que estreia. Portanto, talvez esteja aí a nossa maior chance de vitória nesta noite.

Há de se celebrar ainda a aparição do filme brasileiro na inédita categoria de Melhor Seleção de Elenco (casting), incluída este ano na premiação. Trata-se não de um prêmio para o conjunto das atuações do filme, mas sim para a trabalho de reunião e escolha dos intérpretes que aparecem no longa, em especial dos coadjuvantes e daqueles que fazem pequena participação.

O trabalho de O Agente Secreto, nesse sentido, é exemplar. Assinado por Gabriel Domingues, há diversos sotaques no filme, não apenas nordestinos, reunindo um elenco plural e muito coeso para o projeto – com destaque especial para Tânia Maria, que brilha no papel da já icônica dona Sebastiana.

A disputa maior aqui, no entanto, é com a seleção de elenco de Pecadores, favorito nesta categoria. Mesmo assim, não custa apurar a torcida em um ano em que muita coisa diferente pode acontecer. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece na noite de hoje, em Los Angeles, a partir das 21h (horário de Brasília).

Grandes disputas

Diferente de edições anteriores, este ano o Oscar possui muitas categorias “em aberto”, aquelas em que não é possível cravar os vencedores através das vitórias em prêmios tidos como prévias, como as dos sindicatos – antigamente, havia poucas surpresas na premiação, tudo era muito previsível, o que não parece ser o caso deste ano.

A maior disputa de todas, que se desenhou apenas nas últimas semanas, está entre os dois maiores indicados da noite: Uma Batalha Após a Outra contra Pecadores. O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson, parecia o franco favorito há um tempo atrás, pela quantidade de prêmios que vem conquistado por aí.

Mas nas últimas semanas, o filme de terror de Ryan Coogler começou a despontar como forte concorrente e se torna um rival à altura para a estatueta de Melhor Filme. Eles devem, inclusive, dividir os prêmios de Roteiro: Original para Pecadores e Adaptado para Uma Batalha Após a Outra.

Nas categorias de atuação, muita coisa está em aberto também, o que nos anima a torcer mais ainda pelo baiano sensação de Hollywood, Wagner Moura. Na categoria principal de ator, Timothée Chalamet era o favorito por Marty Supreme, até começar a dar declarações polêmicas e passar a ser visto como arrogante. Michael B. Jordan parece ter tomado a sua frente, mas essa disputa pode dividir votos e aí sobrar para Moura.

A adesão da Academia a Valor Sentimental será testada na categoria de Ator Coadjuvante, chance maior do filme norueguês ganhar, com a atuação de Stellan Skarsgard.

No entanto, Sean Penn pode lhe roubar essa estatueta. Em Atriz Coadjuvante, a coisa está bem aberta entre três concorrentes: Teyana Taylor (Uma Batalha...), Wunmi Mosaku (Pecadores) e Amy Madigan (A Hora do Mal).

Outro brasileiro também faz bonito na premiação. Adolpho Veloso, diretor de fotografia da produção estadunidense Sonhos de Trem, concorre ao prêmio e tem conquistado alguns distinções na sua jornada. No Oscar, no entanto, a disputa é mais acirrada com o diretor de fotografia de Uma Batalha Após a Outra.

Sem surpresa

Por outro lado, há alguns prêmios que parecem já ter mãos certas. É o caso de Jessie Buckley, protagonista de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, em que ela interpreta a esposa de Shakespeare, quando o casal passa pela difícil perda do filho pequeno.

Uma Batalha Após a Outra pode até perder o Oscar de Melhor Filme para Pecadores, mas Paul Thomas Anderson é o franco favorito como Melhor Diretor. E seria um reconhecimento mais do que justo para o grande cineasta que nos deu obras-primas como Sangue Negro, Magnólia e Boogie Nights, apesar de nunca ter ganho um Oscar.

Outras barbadas são o prêmio para animação, uma vez que o fenômeno Guerreiras do K-Pop passou a conquistar todos os prêmios possíveis. Fora isso, conta com um dos casos mais emblemáticos de sucesso de audiência – o filme foi feito para ser lançado diretamente no streaming da Netflix, mas a aclamação do público jovem foi tanta que foi lançado nos cinemas, faturando ainda muita bilheteria.

O filme deve levar consigo o destaque para Melhor Canção também, com Golden. Já na categoria de Efeitos Especiais não parece haver concorrente à altura de Avatar: Fogo e Cinzas. Já Frankenstein deve ficar com algumas categorias técnicas, como Design de Produção, Figurino e Maquiagem.

Mesmo que as cinco indicações para brasileiros não se concretizem em estatuetas douradas na noite de hoje, o cinema nacional tem a muito a celebrar. O Oscar, mais do que uma disputa entre melhores, é um chamariz mundial que voltou a enxergar o Brasil como um país de cinema.

Transmissões canal TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming), a partir de 18h30 (pré-show). TV aberta: Globo, após o Fantástico