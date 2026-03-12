Conheça baiano que integra equipe de Hamnet, indicado ao Oscar 2026

Tiago Di Mauro faz parte da equipe de Hamnet - Foto: Divulgação

Um profissional baiano está entre os nomes que trabalham nos bastidores de Hamnet, um dos filmes mais comentados da temporada de premiações e indicado a oito categorias no Oscar 2026, cuja cerimônia acontece neste domingo, 15.

Natural de Salvador e criado em Juazeiro, no norte da Bahia, Tiago Di Mauro integra a equipe de produção do longa e acompanha de perto a corrida pelo principal prêmio do cinema.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Radicado em Londres, o baiano atuou na área de finanças da produção, setor responsável por contratos e pagamentos do projeto, uma função essencial em filmes de grande orçamento.

No caso de Hamnet, o investimento gira em torno de 35 milhões de libras, cerca de R$ 245 milhões, e a equipe financeira é responsável por garantir que toda a estrutura funcione de acordo com o planejamento.



“Vou celebrar muito se ganharmos, especialmente a categoria de Melhor Filme, que reflete o trabalho de todos que fazem parte dos departamentos de produção e finanças. Eu migrei da produção para esse setor porque entendi que as finanças são uma matriz importantíssima de um filme", conta Tiago Di Mauro.

"Saber lidar com prestadores de serviço, acompanhar os gastos por departamento e entender os processos que iniciam e finalizam uma produção dá uma visão única e muito abrangente do que é fazer um filme”, completa.

Antes de se estabelecer no Reino Unido, onde divide residência com o Brasil, Tiago começou a carreira em Salvador, onde estudou Cinema e Vídeo. Depois de se formar, o baiano se mudou para Londres para aprofundar os estudos e desenvolver a carreira na indústria internacional.

Desde então, já trabalhou em 13 longas-metragens e participou de produções de grandes estúdios e plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime Video, Focus Features, BBC e Sony.

No currículo estão títulos como The Kitchen, Chevalier, Minha Culpa: Londres, “Todo Tempo que Temos, Sinfonia de Guerra e Prima Facie, em projetos que reuniram nomes como Ralph Fiennes, Gal Gadot, Cynthia Erivo, Judi Dench, Andrew Garfield e Florence Pugh.

Encontro de baianos

Durante o circuito de premiações, Di Mauro também encontrou outro baiano que está em evidência na temporada: o ator Wagner Moura, que participa do filme O Agente Secreto.

Segundo o produtor, os dois conversaram sobre os projetos e celebraram o momento do cinema brasileiro no cenário internacional. “Falamos de Hamnet e ele disse que ama o filme. Também conversamos sobre O Agente Secreto”, conta.

Bahia como referência

Mesmo vivendo há anos no Reino Unido, Tiago afirma que a Bahia continua influenciando diretamente sua forma de olhar o cinema. Ele divide o tempo entre Londres e o estado e diz que busca levar a experiência adquirida na indústria internacional para projetos ligados à cultura brasileira.

“Eu vivo entre a Bahia e o Reino Unido. Lá encontrei uma forma de ser sustentável trabalhando com cinema. Quando volto para a Bahia, aplico esse conhecimento em projetos com orçamentos menores, mas com o mesmo apuro da indústria internacional”, afirma.

Paralelamente ao trabalho em grandes produções, o cineasta também desenvolve projetos autorais e prepara o lançamento do curta Nega Tonha, inspirado na história de uma goleira que atuava em ligas masculinas no sertão baiano nas décadas de 1980 e 1990.

Com três longas-metragens em que trabalhou previstos para estrear em 2026, ele vê o momento atual como parte do caminho para um objetivo maior: dirigir seu primeiro longa. “Cada projeto é um passo para chegar lá”, diz.

Videoclipes

Paralelamente à atuação no cinema, Tiago Di Mauro também construiu uma trajetória consistente na direção de videoclipes. O trabalho começou há cerca de 13 anos, em Salvador, com a criação do projeto Espaço V, uma iniciativa colaborativa que reunia artistas para desenvolver conteúdos audiovisuais publicados no YouTube.

Desde então, o baiano soma cerca de 15 projetos entre direção e outras funções em videoclipes nacionais e internacionais. Entre os destaques estão produções para a banda britânica Ibibio Sound Machine, da qual se tornou diretor oficial, assinando os clipes das músicas 'Protection From Evil' e 'Pull the Rope'.

O cineasta também trabalhou com a cantora baiana Josyara, dirigindo os videoclipes 'Apreciação' e 'De Samba em Samba'.

Este último foi indicado como Potência Criativa no m-v-f awards 2026, que terá cerimônia de premiação no dia 25 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Além disso, Tiago dirigiu projetos para artistas como Nina Miranda, Tulipa Ruiz, Zé Manoel e Alexia Chellun.