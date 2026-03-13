GUIA COMPLETO
Oscar 2026: onde assistir ao vivo, horário e todos os indicados
Para o público brasileiro, a noite tem um peso histórico
Por Bianca Carneiro
Siga o A TARDE no Google
Acontece neste domingo, 15, a 98ª edição do Oscar, direto do Dolby Theatre, em Los Angeles, EUA. Considerada uma das edições mais competitivas da última década, a cerimônia apresenta uma lista de indicados que equilibra o espetáculo visual dos blockbusters com a força do cinema autoral.
Para o público brasileiro, a noite tem um peso histórico: o longa 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, garantiu 4 indicações, incluindo:
- Melhor Filme
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator para o baiano Wagner Moura.
- Melhor Seleção de Elenco
O Brasil também é representado por Adolpho Veloso, que concorre em Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'.
Que horas começa o Oscar 2026?
O Oscar 2026 será transmitido ao vivo no domingo, 15 de março. Confira os horários para não perder nenhum detalhe:
- Tapete Vermelho (Red Carpet): A partir das 18h30 (horário de Brasília).
- Cerimônia de Premiação: Início às 21h (horário de Brasília).
Onde assistir ao Oscar 2026 ao vivo?
No Brasil, a premiação terá transmissão multiplataforma, cobrindo TV aberta, fechada e streaming:
- TV Aberta: TV Globo (transmissão logo após o Fantástico, a partir das 21h).
- TV por Assinatura: TNT (início do pré-show às 18h30).
- Streaming: Max (antiga HBO Max), às 18h30, e Globoplay, às 21h.
Os favoritos: quem lidera as indicações ao Oscar 2026?
A corrida pelas estatuetas douradas é liderada pelo épico ‘Pecadores’, que fez história nesta edição com impressionantes 16 indicações, dominando tanto as categorias principais quanto as técnicas. Logo em seguida, o drama ‘Uma Batalha Após a Outra’ surge como o segundo maior nomeado com 13 menções.
O pelotão de elite da premiação é completado por um empate triplo entre o gótico ‘Frankenstein’, o drama esportivo ‘Marty Supreme’ e o aclamado ‘Valor Sentimental’, cada um com 9 indicações.
Fechando os principais destaques, ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’ concorre em 8 categorias, consolidando uma das disputas mais acirradas dos últimos anos.
Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026?
O Brasil no Oscar: histórico e expectativas
Após a vitória histórica de 'Ainda Estou Aqui' como Melhor Filme Internacional em 2025, o Brasil chega a 2026 com chances reais de pódio duplo.
Com O Agente Secreto, o país empata o recorde de 'Cidade de Deus' (2002) em número de indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Seleção de Elenco.
Além disso, a nomeação de Wagner Moura como Melhor Ator marca o retorno do talento brasileiro à categoria principal de atuação, algo que não ocorria desde a indicação de Fernanda Torres (2025) e Fernanda Montenegro (1999).
Confira todos os indicados ao Oscar 2026
Maquiagem e cabelo
- 'Frankenstein'
- 'Kokuho'
- 'Pecadores'
- 'Coração de lutador: The Smashing Machine'
- 'A Meia-Irmã Feia'
Atriz coadjuvante
- Elle Fanning, 'Valor sentimental'
- Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor sentimental'
- Amy Madigan, 'A hora do mal'
- Wunmi Mosaku, 'Pecadores'
- Teyana Taylor, 'Uma batalha após a outra'
Trilha sonora original
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
Documentário em curta-metragem
- 'All the Empty Rooms'
- 'Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
- 'Children No More: “Were and Are Gone'
- 'The Devil Is Busy'
- 'Perfectly a Strangeness'
Animação de curta-metragem
- 'Butterfly'
- 'Forevergreen'
- 'The Girl Who Cried Pearls'
- 'Retirement Plan'
- 'The Three Sisters'
Curta-metragem com atores
- 'Butcher's Stain'
- 'A Friend of Dorothy'
- 'Jane Austen's Period Drama'
- 'The Singers'
- 'Two People Exchanging Saliva'
Roteiro adaptado
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Bugonia'
- 'Sonhos de trem'
- 'Frankenstein'
Roteiro original
- 'Blue Moon'
- 'Foi apenas um acidente'
- 'Marty Supreme'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Ator coadjuvante
- Benicio Del Toro, 'Uma batalha após a outra'
- Jacob Elordi, 'Frankenstein'
- Delroy Lindo, 'Pecadores'
- Sean Penn, 'Uma batalha após a outra'
- Stellan Skarsgård, 'Valor sentimental'
Seleção de elenco
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'O Agente Secreto'
- 'Pecadores'
Figurino
- 'Avatar: Fogo e cinzas'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Pecadores'
Filme internacional
- 'Foi apenas um acidente' - França
- 'O Agente Secreto' - Brasil
- 'Valor sentimental' - Noruega
- 'A voz de Hind Rajab' - Tunísia
- 'Sirât' - Espanha
Canção original
- 'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'
- 'Golden', de 'Guerreiras do K-Pop'
- 'I Lied to You', de 'Pecadores'
- 'Sweet Dreams of Joy', de 'Viva Verdi!'
- 'Train Dreams', de 'Sonhos de trem'
Direção de arte
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
Documentário
- 'The Alabama Solution'
- 'Come See Me in the Good Light'
- 'Cutting Through Rocks'
- 'Mr. Nobody Against Putin'
- 'The Perfect Neighbor'
Montagem
- 'F1'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Som
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Pecadores'
- 'Sirât'
Animação
- 'Guerreiras do K-Pop'
- 'Zootopia 2'
- 'Arco'
- 'Elio'
- 'A Pequena Amélie'
Efeitos visuais
- 'Avatar: Fire and Ash'
- 'F1'
- 'Jurassic World: Recomeço'
- 'O Ônibus Perdido'
- 'Pecadores'
Ator
- Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, 'Uma batalha após a outra'
- Ethan Hawke, 'Blue Moon'
- Michael B. Jordan, 'Pecadores'
- Wagner Moura, 'O Agente Secreto'
Atriz
- Jessie Buckley, 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- Rose Byrne, 'Se eu tivesse pernas, eu te chutaria'
- Kate Hudson, 'Song Sung Blue - Um sonho a dois'
- Renate Reinsve, 'Valor sentimental'
- Emma Stone, 'Bugonia'
Direção
- Chloé Zhao, 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- Josh Safdie, 'Marty Supreme'
- Paul Thomas Anderson, 'Uma batalha após a outra'
- Joachim Trier, 'Valor sentimental'
- Ryan Coogler, 'Pecadores'
Fotografia
- 'Pecadores'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'Sonhos de trem'
- 'Frankenstein'
- 'Marty Supreme'
Melhor filme
- 'Bugonia'
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'O Agente Secreto'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
- 'Sonhos de trem'
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes