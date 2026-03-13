Críticos de A TARDE comentarão o Oscar em cinemas de Salvador

Saladearte e Cine Glauber Rocha têm programação especial - Foto: Divulgação

A cerimônia da entrega do Oscar ganha transmissão especial em Salvador no próximo domingo, 15, com exibições coletivas no Cine Daten Paseo, organizado pelo Circuito Saladearte, e no Cine Glauber Rocha, no Centro da cidade. No Cine Daten Paseo, a programação começa 18h30, com abertura interativa e red carpet para receber o público.

Às 19h, os críticos Enoe Lopes Pontes e João Paulo Barreto participam de um bate-papo presencial sobre os indicados e as expectativas para a premiação, e às 20h a cerimônia será exibida ao vivo na sala de cinema, com comentários simultâneos.

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Já no Cine Glauber Rocha, a programação começa às 17h, com evento no terraço e set do DJ Raiz, enquanto a transmissão da premiação também está prevista para as 20h.

A proposta é transformar a noite do Oscar em uma experiência coletiva para cinéfilos e curiosos, reunindo o público para acompanhar os anúncios da premiação em tempo real, comentar os resultados e celebrar o cinema.

A gestora do circuito, Suzana Argolo, explica que a iniciativa nasceu justamente do desejo de compartilhar a experiência. “Em 2023, começamos a transmitir a cerimônia com a ideia de reunir pessoas que gostam de cinema para acompanhar juntas cada anúncio da premiação e celebrar essa grande festa do cinema mundial”, conta Suzana.

Além da transmissão, a programação inclui atividades pensadas para envolver o público, como sorteios de brindes, quiz sobre a premiação e até premiações para o melhor look da noite e para o melhor cosplay inspirado em personagens de filmes indicados. “Quando estamos juntos, a expectativa e a torcida se amplificam, transformando cada prêmio anunciado numa emoção quase de final de Copa do Mundo”, diz Argolo.

No Cine Glauber Rocha, a transmissão contará com comentários ao vivo do crítico e pesquisador de cinema Rafael Carvalho. O cinema também conta com uma segunda sala para a exibição da premiação, com comentários da pesquisadora e crítica Amanda Awad.

Aí a gente vai pra galera...

A mobilização em torno da premiação ganha ainda mais força neste ano, com a presença do filme brasileiro O Agente Secreto entre os indicados. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre em categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.

Para Rafael Carvalho, acompanhar o evento em grupo muda completamente a experiência. “A cerimônia é longa, e a experiência do coletivo traz mais animação. Neste ano, em especial, quando podemos torcer pelo cinema brasileiro, estar em galera reforça o nosso desejo de ver a cultura nacional sendo destaque mundial”, comenta.

A crítica Enoe Lopes Pontes também destaca o momento simbólico para a produção nacional. Para ela, a presença de filmes brasileiros na disputa internacional reforça a continuidade de uma produção que há décadas se mantém relevante e diversa.

A expectativa é de uma noite de celebração para os amantes da sétima arte. Afinal, como resume Carvalho, “mais do que os prêmios, o importante é poder festejar o cinema brasileiro em tela grande e em boa companhia”.

Oscar comentado com os críticos de A TARDE / Domingo (15) / Cine Daten Paseo – Circuito Saladearte, Abertura interativa e red carpet: 18h30 / R$ 50 (com direito a pipoca e refrigerante) / Cine Glauber Rocha, abertura no terraço com set do DJ Raiz: 17h / R$ 80 (inclui acesso ao evento no terraço, transmissão e pipoca)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.