O AGENTE SECRETO
Governo Lula aposta no Oscar para aliviar pressão política
Filme brasileiro concorre a quatro estatuetas na premiação deste domingo, 15; Planalto já tem campanha pronta
Por Yuri Abreu
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O governo Lula (PT) está de olho no Oscar — mais precisamente no filme brasileiro "O Agente Secreto" —, que acontece neste domingo, 15, para aliviar a pressão sobre o Palácio do Planalto, ainda mais em uma semana considerada difícil.
Além de pesquisas em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece empatado com o presidente em um segundo turno, os desgastes com Lulinha, na CPMI do INSS, e do Banco Master colocaram holofotes negativos sobre a gestão.
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Neste sentido, o longa brasileiro, que pode ganhar até quatro estatuetas, serve como uma espécie de refresco. De acordo com o Estadão, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, deixou prontos dois vídeos, um caso o Brasil ganhe e outro caso não seja premiado.
A depender do resultado, porém, pode gravar nova mensagem “no calor do momento”, afirmam interlocutoras da ministra. O tom da fala de Margareth deve ir na linha de celebrar o cinema brasileiro, pelo segundo ano consecutivo entre os melhores do mundo, e reforçar a importância do investimento do governo federal na cultura.
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Pelo segundo ano consecutivo, os brasileiros têm muito a celebrar na maior e mais midiática premiação de cinema do mundo. O Agente Secreto é um fenômeno cultural e chega ao Oscar 2026, que acontece neste domingo, 15, com suas quatro indicações, depois de uma trajetória marcante que começou ano passado com a vitória de melhor Diretor e Ator (Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, respectivamente) no Festival de Cannes.
Depois que estreou no país, o filme só fez crescer em popularidade e visualização. Hoje, já passa dos mais de 2,5 milhões de espectadores somente no Brasil.
O próprio diretor do longa divulgou também que é o filme com maior bilheteria no país entre todos os dez indicados a Melhor Filme.
Repetindo o feito de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, no ano passado, o longa brasileiro também foi indicado na categoria principal do Oscar, além de aparecer entre os cinco finalistas como Filme Internacional.
Se na categoria principal uma vitória do Brasil é quase impossível, é na categoria dos estrangeiros que O Agente Secreto tem mais chances.
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