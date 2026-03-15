Governo Lula aposta no Oscar para aliviar pressão política

Presidente Lula durante pronunciamento - Foto: Ricardo Stuckert

O governo Lula (PT) está de olho no Oscar — mais precisamente no filme brasileiro "O Agente Secreto" —, que acontece neste domingo, 15, para aliviar a pressão sobre o Palácio do Planalto, ainda mais em uma semana considerada difícil.

Além de pesquisas em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece empatado com o presidente em um segundo turno, os desgastes com Lulinha, na CPMI do INSS, e do Banco Master colocaram holofotes negativos sobre a gestão.

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Neste sentido, o longa brasileiro, que pode ganhar até quatro estatuetas, serve como uma espécie de refresco. De acordo com o Estadão, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, deixou prontos dois vídeos, um caso o Brasil ganhe e outro caso não seja premiado.

A depender do resultado, porém, pode gravar nova mensagem “no calor do momento”, afirmam interlocutoras da ministra. O tom da fala de Margareth deve ir na linha de celebrar o cinema brasileiro, pelo segundo ano consecutivo entre os melhores do mundo, e reforçar a importância do investimento do governo federal na cultura.

Vai dar Brasil? As chances reais de O Agente Secreto e Wagner Moura no Oscar hoje

Pelo segundo ano consecutivo, os brasileiros têm muito a celebrar na maior e mais midiática premiação de cinema do mundo. O Agente Secreto é um fenômeno cultural e chega ao Oscar 2026, que acontece neste domingo, 15, com suas quatro indicações, depois de uma trajetória marcante que começou ano passado com a vitória de melhor Diretor e Ator (Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, respectivamente) no Festival de Cannes.

Depois que estreou no país, o filme só fez crescer em popularidade e visualização. Hoje, já passa dos mais de 2,5 milhões de espectadores somente no Brasil.

O próprio diretor do longa divulgou também que é o filme com maior bilheteria no país entre todos os dez indicados a Melhor Filme.

Repetindo o feito de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, no ano passado, o longa brasileiro também foi indicado na categoria principal do Oscar, além de aparecer entre os cinco finalistas como Filme Internacional.

Se na categoria principal uma vitória do Brasil é quase impossível, é na categoria dos estrangeiros que O Agente Secreto tem mais chances.