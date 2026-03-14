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AMIZADE REAL

Lázaro Ramos no Oscar? Entenda regra que permite Wagner Moura levar convidados

Premiação acontece neste domingo, 15

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 9:18 h

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Wagner Moura e Lázaro Ramos
Wagner Moura e Lázaro Ramos -

A proximidade do Oscar 2026 aumenta a expectativa em torno da premiação. Com Wagner Moura concorrendo na categoria de Melhor Ator, Lázaro Ramos revelou nas redes sociais que está a caminho de Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar a cerimônia.

Mas surge a dúvida: os indicados podem levar acompanhantes? A resposta é sim.

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De acordo com o regulamento da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pela premiação, os indicados não precisam comparecer sozinhos.

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A organização costuma disponibilizar até quatro convites adicionais para cada nomeado, permitindo a presença de convidados na cerimônia realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Quem pode acompanhar Wagner Moura?

Ao permitir acompanhantes, a Academia possibilita que o prestígio do evento seja compartilhado com pessoas próximas. A presença de familiares e parceiros torna a noite mais pessoal e transforma o reconhecimento profissional em um momento de celebração afetiva.

A expectativa é que, além de “Lazinho”, como costuma chamar o amigo, Wagner Moura leve a esposa, a diretora Sandra Delgado, e possivelmente o filho mais velho, Bem, de 19 anos. O jovem já acompanhou o pai em alguns eventos da temporada de premiações pelo filme 'O Agente Secreto'.

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