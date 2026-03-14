O filme escondido de Wagner Moura na Netflix que você precisa ver antes do Oscar

Wagner Moura brilhou neste filme intenso que quase ninguém lembra - Foto: Divulgação | Netflix

Enquanto o mundo do cinema volta os olhos para o Oscar 2026, a filmografia de Wagner Moura ganha novos olhares. Conhecido por papéis marcantes no Brasil e no exterior, o ator baiano, que concorre na categoria de Melhor Ator por 'O Agente Secreto', construiu uma carreira cheia de títulos lembrados pelo público, mas também guarda algumas obras que passaram mais discretamente pelo radar.

Uma delas está disponível no streaming e pode ser a escolha perfeita para quem quer revisitar o trabalho do artista antes do Oscar, celebrado neste domingo, 15.

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Entre produções mais comentadas e sucessos internacionais, um longa que merece atenção é 'Sergio'. Lançado pela Netflix em 2020, o drama biográfico mostra Moura interpretando o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, alto funcionário da ONU que se tornou uma das figuras mais respeitadas da diplomacia internacional. A história acompanha seus últimos dias em Bagdá, em 2003, quando ele liderava uma missão humanitária no país.

No filme, Wagner Moura entrega uma atuação intensa e contida, explorando os conflitos pessoais de um homem dividido entre a vida pública e os afetos. A narrativa alterna momentos de tensão política com lembranças da trajetória do diplomata, revelando sua relação com a jornalista Carolina Larriera (Ana de Armas) e sua dedicação às causas humanitárias.

Para quem gosta de descobrir joias escondidas do streaming, o filme é uma ótima pedida, e uma forma de celebrar o talento de Wagner Moura além de seus papéis mais populares. Confira o trailer abaixo:



