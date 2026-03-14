Só 6 episódios: a nova série da Netflix que promete salvar seu sábado

Essa série de suspense da Netflix é a escolha ideal para um sábado de descanso - Foto: Divulgação

O final de semana finalmente chegou e com ele aquela vontade clássica de encontrar uma série envolvente para maratonar sem culpa. Por sorte, Naquela Noite, nova produção espanhola que acaba de chegar ao catálogo da Netflix, aposta em uma história curta, intensa e cheia de dilemas morais que promete prender o espectador em apenas seis episódios.

A série de mistério aposta em uma narrativa de suspense psicológico que gira em torno de culpa, memória e lealdade familiar. A trama parte de um único acontecimento inesperado para explorar como decisões tomadas em segundos podem desencadear consequências irreversíveis.

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Um acidente que desencadeia o caos

A história começa quando Elena, Paula e Cris viajam para a República Dominicana em busca de alguns dias de descanso. O cenário paradisíaco, no entanto, dura pouco.

Na série, o que deveria ser apenas uma viagem tranquila rapidamente se transforma em um pesadelo. Durante uma noite aparentemente comum, Elena atropela um homem, desencadeando uma sequência de acontecimentos que mudam completamente o rumo da história.

Naquela Noite acompanha justamente o dilema moral dessas três irmãs quando essa viagem de férias se transforma em um cenário marcado por mentiras, culpa e decisões desesperadas. Após o acidente, Elena é tomada pelo ressentimento e pela perspectiva do episódio destruir sua vida.

Assustada com as possíveis consequências e com medo de ser presa e perder a guarda do filho, ela pede ajuda às irmãs. Paula e Cris decidem apoiar a caçula a qualquer custo, mas ao chegarem ao local descobrem algo ainda mais grave: a vítima do atropelamento é um policial.

Diante da possibilidade de prisão e do impacto que isso poderia causar em toda a família, as três tomam uma decisão impulsiva. O que começa como uma tentativa de proteger Elena logo se transforma em um dilema cada vez mais complexo, marcado por escolhas comprometedoras.

Unidas pelos laços de sangue, mas confrontadas por um segredo extremo, as irmãs passam a viver sob o peso de um pacto perigoso. A partir desse momento, cada tentativa de esconder a verdade gera novas mentiras, novos riscos e uma tensão crescente entre elas, colocando à prova até onde estariam dispostas a ir para salvar a própria pele.

Um suspense movido por escolhas difíceis

Em vez de apostar apenas em investigação policial, a série constrói seu suspense a partir da deterioração emocional das personagens. O pacto criado naquela noite passa a corroer as relações familiares e transforma cada episódio em um novo teste de lealdade.

A pergunta que sustenta a história é simples, mas devastadora: até onde alguém estaria disposto a ir para proteger a própria família?

Uma história contada por diferentes perspectivas

Um dos recursos narrativos mais interessantes da série é sua estrutura baseada em múltiplas perspectivas. Cada episódio revisita os acontecimentos da mesma noite a partir do ponto de vista de um personagem diferente.

Esse mecanismo lembra o chamado efeito Rashomon, técnica narrativa em que versões distintas de um mesmo evento revelam como memória, emoções e interesses pessoais alteram a forma como uma história é percebida.

Nos primeiros episódios, a repetição de acontecimentos pode parecer previsível. No entanto, conforme novas informações surgem, aquilo que parecia claro passa a ganhar novas camadas de ambiguidade.

A narrativa se transforma, assim, em um quebra-cabeça emocional no qual cada personagem carrega sua própria versão da verdade.

O sucesso das séries espanholas no streaming

Nos últimos anos, as produções espanholas deixaram de ser apenas sucessos regionais para se tornar fenômenos globais no streaming. Séries como La Casa de Papel, Elite e O Inocente ajudaram a consolidar o país como um dos polos mais consistentes de suspenses televisivos.

O suspense espanhol encontrou uma fórmula eficiente ao combinar dramas pessoais intensos com narrativas cheias de tensão moral. É dentro desse movimento que surge Naquela Noite, criada por Jason George.

A produção aposta justamente nesse equilíbrio entre drama familiar e suspense psicológico para construir uma história que prende o espectador do início ao fim.

Elenco reúne rostos conhecidos

O elenco reúne alguns nomes conhecidos das produções espanholas recentes. Clara Galle, conhecida pelo sucesso de Através da Minha Janela, interpreta Elena como uma personagem dominada pelo medo e pela culpa.

Já Claudia Salas, lembrada pelo público por sua participação em Elite, vive Paula, a irmã que tenta manter o controle enquanto a situação se complica. Paula Usero interpreta Cris, a irmã mais velha, que se vê dividida entre proteger a família e lidar com o peso moral da decisão tomada.

O elenco ainda conta com Pedro Casablanc como Javier Arbizu, Nüll García como Luisa e Jan Luis Castellanos como Will.