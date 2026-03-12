13 filmes de terror na Netflix para maratonar nesta Sexta-Feira 13

A sexta-feira 13 é a data ideal para assistir filmes de terror, e a Netflix possui diversas opções imperdíveis, incluindo Halloween (2018) - Foto: Divulgação

Nada combina mais com a atmosfera da sexta-feira 13 do que mergulhar em histórias assustadoras. A data, tradicionalmente associada ao azar e ao sobrenatural, costuma despertar o interesse dos fãs do gênero, que aproveitam o clima para maratonar produções cheias de suspense, tensão e sustos inesperados.

Para quem quer entrar nesse clima sem sair de casa, a Netflix reúne diversas opções de filmes que ajudam a transformar a noite em uma verdadeira sessão de terror. O catálogo da plataforma inclui produções recentes e títulos que viralizaram entre os fãs do gênero.

Nos últimos anos, o terror tem se reinventado com diferentes abordagens e subgêneros, indo do horror sobrenatural às narrativas psicológicas, passando por histórias de possessão, criaturas misteriosas e assassinos implacáveis. O resultado é uma variedade de filmes que agradam desde quem busca sustos intensos até quem prefere tramas mais atmosféricas.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para aproveitar a data. A seleção reúne filmes disponíveis na Netflix que exploram diferentes subgêneros do terror e prometem deixar a noite ainda mais arrepiante.

Melhores filmes de terror para assistir AGORA na Netflix

O Mal Que Nos Habita

Cena de O Mal Que Nos Habita | Foto: Divulgação

A trama se passa em uma pacata cidade do interior, onde dois irmãos encontram um corpo mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigarem o ocorrido. Eles acabam descobrindo que o homem encontrado está infectado pelo diabo e está prestes a dar a luz a um demônio real.



Desesperados, os habitantes tentam escapar do local antes que o ser maligno venha à terra, mas o tempo parece não estar a seu favor e o caos é instaurado por completo.

Nós

Cena de Nós | Foto: Divulgação

Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local.



A chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes que colocam todos em perigo.

Abigail

Cena de Abigail | Foto: Divulgação

Em Abigail, um peculiar grupo de criminosos aceita mais um típico trabalho. Dessa vez, a proposta é sequestrar uma bailarina de doze anos, que também é filha de um dos mais poderosos homens do submundo.



Enquanto o contratante do grupo pede um resgate de 50 milhões de dólares para o pai da garota, o grupo só precisa observar a criança por uma noite em uma mansão isolada. No entanto, quando os raptores começam a desaparecer, um por um, logo descobrem da pior forma que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

O Que Ficou Para Trás

Cena de O Que Ficou Para Trás | Foto: Divulgação

No longa, um casal de refugiados faz uma fuga angustiante do Sudão do Sul, devastado pela guerra, lutando para se ajustar à sua nova vida em uma cidade inglesa.



O que eles não contavam é que essa cidade possui um terrível mal escondido sob a superfície, esperando apenas o momento certo para ascender e transformar a nova vida do casal em um pesadelo.

The Perfection

Cena de The Perfection | Foto: Divulgação

Uma mulher que costumava ser considerada um prodígio do violoncelo passa a perseguir seu mentor e a nova pupila que é o centro de suas atenções.



Obcecada pela busca pela perfeição, sua jornada toma um rumo cada vez mais perturbador, revelando segredos, manipulações e acontecimentos que transformam a história em um thriller psicológico intenso.

Convite Maldito

Cena de Convite Maldito | Foto: Divulgação

Após a morte de sua mãe, Evie se vê sem família. Ela decide fazer um teste de DNA e descobre um primo distante de quem ela não suspeitava da existência.



Depois de entrar em contato com ele, ele a convida para um casamento luxuoso no interior da Inglaterra para que ela possa conhecer sua nova família.

Primeiro sob o feitiço do belo aristocrata que hospeda as festividades, ela rapidamente se vê mergulhada em uma luta infernal por sua sobrevivência enquanto descobre os segredos sombrios da história de sua família e as intenções perturbadoras de seus anfitriões sob o manto de uma estranha generosidade.

O Exorcista do Papa

Cena de O Exorcista do Papa | Foto: Divulgação

Inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano. O filme, sendo o retrato do personagem da vida real, acompanha Amorth (Russell Crowe) enquanto ele investiga a terrível possessão de um menino.



Durante a investigação, ele acaba descobrindo uma conspiração secular que o Vaticano tentou desesperadamente proteger e manter no esquecimento.

Heart Eyes

Cena de Heart Eyes | Foto: Divulgação

Enquanto fazem hora extra no Dia dos Namorados, dois colegas de trabalho são confundidos com um casal de namorados pelo misterioso assassino de casais, Heart Eyes.



Agora, eles precisam passar a noite mais romântica do ano tentando salvar suas vidas enquanto são perseguidos por um criminoso que transforma o amor em um jogo mortal.

Invasão Zumbi

Cena de Invasão Zumbi | Foto: Divulgação

Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coréia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora.



A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá os passageiros precisarão lutar desesperadamente por suas sobrevivências.

Os Observadores

Cena de Os Observadores | Foto: Divulgação

Mina, ao se aventurar pelo oeste da Irlanda, se vê perdida em uma imensa e assustadora floresta natural. Desesperada por abrigo, ela finalmente encontra um refúgio, mas a segurança é apenas aparente.



Dentro deste abrigo, Mina se junta a três estranhos, todos igualmente apavorados. À noite, eles são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas, que eles nunca conseguem ver, mas que parecem saber tudo sobre eles.

Halloween

Cena de Halloween | Foto: Divulgação

Em Halloween, após quatro década de ter conseguido escapar do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez.



Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

O Chamado

Cena de O Chamado | Foto: Divulgação

Rachel Keller (Naomi Watts) é uma jornalista que decide investigar a misteriosa morte de sua sobrinha. Durante a apuração, ela percebe que a tragédia pode estar ligada a um estranho vídeo que circula entre adolescentes, uma gravação que carrega uma maldição: quem a assiste morre exatamente sete dias depois.

Intrigada e determinada a descobrir a verdade, Rachel decide assistir ao vídeo para entender o fenômeno. Mas a investigação ganha um tom ainda mais urgente quando ela percebe que colocou a própria vida em risco. Agora, ela precisa correr contra o tempo para descobrir como impedir que a profecia se cumpra.

Escape Room

Cena de Escape Room | Foto: Divulgação

Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para participar de um experimento incomum. Trancados em uma sala imersiva cheia de enigmas e armadilhas, eles recebem uma promessa tentadora: quem conseguir escapar levará um prêmio de um milhão de dólares.



No entanto, o que parecia apenas um desafio engenhoso rapidamente se transforma em um jogo mortal. À medida que os participantes percebem que os perigos são muito mais letais do que imaginavam, eles precisam agir rápido para decifrar as pistas e encontrar uma saída antes que seja tarde demais.