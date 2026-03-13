Menu
SE LIGA NA DICA!

A série curta de suspense da Netflix que vai salvar sua sexta-feira

Um crime chocante, tensão e uma investigação cheia de reviravoltas fazem desta produção uma maratona intensa para começar a sexta-feira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/03/2026 - 6:14 h

Essa série é ideal para aproveitar sua sexta-feira com uma história envolvente
Essa série é ideal para aproveitar sua sexta-feira com uma história envolvente -

Finalmente sexta-feira, e com ela chega aquele momento esperado da semana em que muita gente só quer desligar da rotina e encontrar algo envolvente para assistir. Entre tantas opções no catálogo da Netflix, os suspenses policiais costumam ser escolhas certeiras para quem busca uma história intensa, cheia de tensão e reviravoltas.

É nesse cenário que Seven Seconds se destaca: a série acompanha as consequências de um crime que abala uma comunidade inteira e desencadeia uma investigação marcada por conflitos raciais, dilemas morais e a busca incansável por justiça.

Um crime que desencadeia uma investigação intensa

Quando um policial branco atropela um jovem negro, tensões raciais crescem numa cidade norte-americana. De um lado, a promotora KJ Harper (Clare-Hope Ashitey) tenta trazer justiça para sua comunidade sem deixar que seus problemas pessoais afetem o trabalho.

Do outro, o agente responsável pelo crime (Beau Knapp) tenta lidar com a culpa. Por fim, a mãe do jovem (Regina King) está determinada em descobrir o que realmente aconteceu.

A partir desse ponto, a trama mergulha em uma investigação que expõe conflitos sociais e institucionais, enquanto diferentes personagens lidam com as consequências de um evento que muda várias vidas.

O acobertamento que muda tudo

No drama pesadíssimo criado por Veena Sud, nome por trás da excelente The Killing, o jovem policial da divisão de narcóticos Peter Jablonski (Beau Knapp) atropela, acidentalmente um adolescente em uma bicicleta ao passar por um parque coberto pela neve em Nova Jersey.

Após ver o que realmente tinha atingido com sua SUV, o agente toma uma decisão que muda toda a sua vida: em vez de ligar para a polícia, ele chama seu chefe, Mike DiAngelo (David Lyons), que vai até ao local junto a outros agentes de sua enxuta equipe.

Ao olhar o corpo do jovem na vala, DiAngelo e os demais chegam a duas conclusões: ele está morto e, por ser negro e possuir uma bicicleta cara, supostamente fazia parte de uma gangue. Resolvem, então, que Jablonski deve abandonar o local e acobertam o crime cometido pelo policial.

Personagens que ampliam o drama da história

Nos primeiros 40 minutos do episódio piloto, somos apresentados ainda a outros personagens, como os pais da vítima, Latrice e Isaiah Butler (Regina King e Russell Hornsby, respectivamente) e à assistente de promotoria KJ Harper (Clare-Hope Ashitey), que assume o caso ao lado do detetive Fish Rinaldi (Michael Mosley).

A série, aliás, já tem seu primeiro acerto na apresentação desses personagens: o espectador conhece, pouco a pouco e de forma surpreendente, o papel de cada um na trama. Nem todo seriado consegue uma introdução inteligente como a que vemos em Seven Seconds.

Temas sociais e dilemas morais

O fato de um policial branco atropelar um jovem negro já expõe o primeiro tema tratado na produção: a questão racial e a tensão entre negros e brancos nos Estados Unidos.

Criminalidade, corrupção na polícia, justiça, impunidade e a maldade do ser humano: tudo tem seu espaço em Seven Seconds, que a partir do terceiro episódio explora ainda mais as histórias individuais de cada personagens, suas vidas e seus problemas.

Além disso, o roteiro, com reviravoltas dentro do limite aceitável, “brinca” o tempo todo com o espectador a respeito da natureza dos personagens: quem é bom realmente é bom? Será que ele é tão mau assim?

Outro ponto positivo da série é que a trama é aos poucos solucionada e a série apresenta uma conclusão ao término de seus 10 episódios.

Série aclamada pela crítica e pelo público

Além da repercussão entre os espectadores, a produção também recebeu elogios da crítica especializada. A série conta atualmente com 78% de aprovação da crítica e 85% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, plataforma que reúne avaliações de produções audiovisuais.

Com uma narrativa intensa, personagens complexos e uma investigação que se desenvolve episódio após episódio, Seven Seconds se torna uma escolha ideal para quem quer começar a sexta-feira mergulhando em um suspense policial cheio de tensão e reflexões.

Netflix séries

x