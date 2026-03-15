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Wagner Moura e brasileiros brilham no tapete vermelho do Oscar

Indicado a Melhor Ator, artista brasileiro aparece no tapete vermelho enquanto filme nacional disputa categorias importantes da noite

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/03/2026 - 19:01 h

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Wagner Moura chegou ao Oscar 2026
Wagner Moura chegou ao Oscar 2026 -

Wagner Moura acaba de chegar ao tapete vermelho do Oscar 2026, realizado neste domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O ator brasileiro representa o país na premiação ao disputar o prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto, produção que também concorre em outras categorias importantes da noite.

A presença do artista no evento marca um dos momentos mais aguardados pelos fãs brasileiros durante a cerimônia. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho chega forte na disputa e amplia a presença do Brasil entre os principais indicados da premiação.

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A chegada de Wagner Moura ao evento também chamou atenção pelo visual escolhido para a noite. O ator surgiu no tapete vermelho do Oscar 2026 para acompanhar a cerimônia em que concorre ao prêmio de Melhor Ator.

Filme brasileiro disputa categorias importantes

O Brasil chega ao Oscar 2026 com uma participação de destaque na premiação. O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputa diversas categorias importantes, entre elas Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator — com Wagner Moura — e Melhor elenco.

Outro título nacional presente na corrida é Sonhos de Trem, indicado em categorias técnicas. A produção conta com a indicação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, o que amplia a representação brasileira na cerimônia.

Elenco brasileiro também marca presença

Além de Wagner Moura, outros nomes do elenco de O Agente Secreto também já chegaram ao evento em Los Angeles. Entre os artistas que passaram pelo tapete vermelho estão Alice Carvalho, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido.

Além do elenco, o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também marcam presença na premiação.

Confira os looks dos brasileiros na premiação!

  • Wagner Moura e Sandra Delgado no Oscar 2026
    Wagner Moura e Sandra Delgado no Oscar 2026 |
  • Alice Carvalho no Oscar 2026
    Alice Carvalho no Oscar 2026 |
  • Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Oscar 2026
    Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Oscar 2026 |
  • Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026
    Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026 |
  • Gabriel Leone no Oscar 2026
    Gabriel Leone no Oscar 2026 |
  • Adolpho Veloso no Oscar 2026
    Adolpho Veloso no Oscar 2026 |
  • Bruna Marquezine no Oscar 2026
    Bruna Marquezine no Oscar 2026 |
Wagner Moura e Sandra Delgado no Oscar 2026 Alice Carvalho no Oscar 2026 Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Oscar 2026 Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026 Gabriel Leone no Oscar 2026 Adolpho Veloso no Oscar 2026 Bruna Marquezine no Oscar 2026

Horários das categorias com brasileiros no Oscar

Para quem pretende acompanhar a premiação atento às chances do Brasil, alguns momentos da noite serão decisivos. Confira quando devem ser anunciadas as categorias com representantes do país:

22h40 — Melhor Fotografia

  • Sonhos de Trem, fotografia de Adolpho Veloso

22h40 — Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto

23h08 — Melhor Ator

  • Wagner Moura por O Agente Secreto

23h24 — Melhor Filme

  • O Agente Secreto

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