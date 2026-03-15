Wagner Moura e brasileiros brilham no tapete vermelho do Oscar

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Wagner Moura chegou ao Oscar 2026 - Foto: AFP

Wagner Moura acaba de chegar ao tapete vermelho do Oscar 2026, realizado neste domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O ator brasileiro representa o país na premiação ao disputar o prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto, produção que também concorre em outras categorias importantes da noite.

A presença do artista no evento marca um dos momentos mais aguardados pelos fãs brasileiros durante a cerimônia. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho chega forte na disputa e amplia a presença do Brasil entre os principais indicados da premiação.

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A chegada de Wagner Moura ao evento também chamou atenção pelo visual escolhido para a noite. O ator surgiu no tapete vermelho do Oscar 2026 para acompanhar a cerimônia em que concorre ao prêmio de Melhor Ator.



Filme brasileiro disputa categorias importantes

O Brasil chega ao Oscar 2026 com uma participação de destaque na premiação. O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputa diversas categorias importantes, entre elas Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator — com Wagner Moura — e Melhor elenco.

Outro título nacional presente na corrida é Sonhos de Trem, indicado em categorias técnicas. A produção conta com a indicação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, o que amplia a representação brasileira na cerimônia.

Elenco brasileiro também marca presença

Além de Wagner Moura, outros nomes do elenco de O Agente Secreto também já chegaram ao evento em Los Angeles. Entre os artistas que passaram pelo tapete vermelho estão Alice Carvalho, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido.

Além do elenco, o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também marcam presença na premiação.

Confira os looks dos brasileiros na premiação!

Wagner Moura e Sandra Delgado no Oscar 2026 | Foto: AFP

Alice Carvalho no Oscar 2026 | Foto: AFP

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Oscar 2026 | Foto: AFP

Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026 | Foto: AFP

Gabriel Leone no Oscar 2026 | Foto: AFP

Adolpho Veloso no Oscar 2026 | Foto: AFP

Bruna Marquezine no Oscar 2026 | Foto: AFP

Horários das categorias com brasileiros no Oscar

Para quem pretende acompanhar a premiação atento às chances do Brasil, alguns momentos da noite serão decisivos. Confira quando devem ser anunciadas as categorias com representantes do país:

22h40 — Melhor Fotografia

Sonhos de Trem, fotografia de Adolpho Veloso

22h40 — Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto

23h08 — Melhor Ator

Wagner Moura por O Agente Secreto

23h24 — Melhor Filme