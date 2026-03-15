ELE TEM O MOLHO!
Wagner Moura e brasileiros brilham no tapete vermelho do Oscar
Indicado a Melhor Ator, artista brasileiro aparece no tapete vermelho enquanto filme nacional disputa categorias importantes da noite
Por Beatriz Santos
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Wagner Moura acaba de chegar ao tapete vermelho do Oscar 2026, realizado neste domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O ator brasileiro representa o país na premiação ao disputar o prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto, produção que também concorre em outras categorias importantes da noite.
A presença do artista no evento marca um dos momentos mais aguardados pelos fãs brasileiros durante a cerimônia. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho chega forte na disputa e amplia a presença do Brasil entre os principais indicados da premiação.
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A chegada de Wagner Moura ao evento também chamou atenção pelo visual escolhido para a noite. O ator surgiu no tapete vermelho do Oscar 2026 para acompanhar a cerimônia em que concorre ao prêmio de Melhor Ator.
Filme brasileiro disputa categorias importantes
O Brasil chega ao Oscar 2026 com uma participação de destaque na premiação. O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputa diversas categorias importantes, entre elas Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator — com Wagner Moura — e Melhor elenco.
Outro título nacional presente na corrida é Sonhos de Trem, indicado em categorias técnicas. A produção conta com a indicação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, o que amplia a representação brasileira na cerimônia.
Elenco brasileiro também marca presença
Além de Wagner Moura, outros nomes do elenco de O Agente Secreto também já chegaram ao evento em Los Angeles. Entre os artistas que passaram pelo tapete vermelho estão Alice Carvalho, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido.
Além do elenco, o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também marcam presença na premiação.
Confira os looks dos brasileiros na premiação!
Wagner Moura e Sandra Delgado no Oscar 2026 | Alice Carvalho no Oscar 2026 | Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no Oscar 2026 | Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026 | Gabriel Leone no Oscar 2026 | Adolpho Veloso no Oscar 2026 | Bruna Marquezine no Oscar 2026 |
Horários das categorias com brasileiros no Oscar
Para quem pretende acompanhar a premiação atento às chances do Brasil, alguns momentos da noite serão decisivos. Confira quando devem ser anunciadas as categorias com representantes do país:
22h40 — Melhor Fotografia
- Sonhos de Trem, fotografia de Adolpho Veloso
22h40 — Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto
23h08 — Melhor Ator
- Wagner Moura por O Agente Secreto
23h24 — Melhor Filme
- O Agente Secreto
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