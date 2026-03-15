O Agente Secreto perde em tudo no Oscar e repete história de Cidade de Deus

Wagner Moura perdeu na categoria de Melhor Ator - Foto: Divulgação

A expectativa era alta, mas a noite não foi verde e amarela em Los Angeles. Apesar do prestígio internacional e de ter sido uma das obras mais comentadas da temporada, 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, encerrou sua jornada no Oscar 2026, neste domingo, 15, sem conquistar nenhum dos prêmios a que concorria.



O longa brasileiro amargou derrotas em todas as quatro categorias: Wagner Moura, que foi um dos apresentadores da cerimônia, perdeu a estatueta de Melhor Ator para Michael B. Jordan, de 'Pecadores', enquanto o troféu de Melhor Elenco ficou com 'Uma Batalha Após A Outra'.

Nas premiações principais, o Oscar de Melhor Filme Internacional foi para 'Valor Sentimental', e 'Uma Batalha Após A Outra' foi o grande vencedor da noite em Melhor Filme.

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Curiosamente, O Agente Secreto se igualou a outro grande clássico do cinema brasileiro: 'Cidade de Deus (2002)'. O filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund também foi indicado ao Oscar em quatro categorias e perdeu. Na época, a maioria das nomeações foram técnicas: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição/Montagem e Melhor Fotografia.

Apesar da ausência de estatuetas, o impacto de O Agente Secreto é indiscutível e os números provam isso. Ao longo de sua trajetória, o filme acumulou cerca de 70 prêmios e distinções internacionais, consolidando-se como um fenômeno global de crítica em um momento singular do cinema brasileiro, iniciado no ano anterior com as vitórias de Fernanda Torres e de 'Ainda Estou Aqui'.

Entre os principais reconhecimentos que coroam a obra de Kleber Mendonça Filho, destacam-se:

Festival de Cannes: Prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator para Wagner Moura, além do prestigiado prêmio da crítica (FIPRESCI);

Prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator para Wagner Moura, além do prestigiado prêmio da crítica (FIPRESCI); Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama;

Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama; Premiações de crítica nos EUA: Venceu como Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle e no Critics Choice Award;

Venceu como Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle e no Critics Choice Award; Festivais de prestígio: Levou o prêmio de Melhor Filme no International Cinephile Society e no Festival de Lima, além do Golden Eye para Wagner Moura em Zurique;

Levou o prêmio de Melhor Filme no International Cinephile Society e no Festival de Lima, além do Golden Eye para Wagner Moura em Zurique; Reconhecimento nacional: Limpou as principais categorias da APCA 2026 (Melhor Filme e Ator) e da Abraccine;

Limpou as principais categorias da APCA 2026 (Melhor Filme e Ator) e da Abraccine; Destaque inusitado: Até o elenco animal foi lembrado, com a gata Carminha recebendo o prêmio The Golden Beast.

Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um professor universitário que tenta reconstruir a própria vida em Recife enquanto é atravessado por um ambiente de vigilância constante, violência política e paranoia institucional. A narrativa densa e o tom político do longa foram amplamente elogiados pela crítica internacional.

O filme está disponível para streaming na Netflix e segue em cartaz nos cinemas.