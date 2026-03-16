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NÃO FOI DESSA VEZ

Baianos lamentam os prêmios perdidos no Oscar 2026: "Injustiça"

Transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha levou baianos direto para Los Angeles

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

16/03/2026 - 7:04 h

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Transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha levou baianos direto para Los Angeles
Transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha levou baianos direto para Los Angeles -

Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, 'O Agente Secreto' e o baiano Wagner Moura perderam todas elas. Na noite deste domingo, 15, durante a transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha, em Salvador, o público abriu o jogo sobre o sentimento em relação às perdas do longa brasileiro.

Concorrendo nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, a trama dirigida por Kleber Mendonça Filho não trouxe nenhuma estatueta para o Brasil.

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Indo prestigiar a trama, a atriz Geo Oliveira, de 34 anos, afirma que o longa perder todos os prêmios foi uma injustiça. "Então, é sempre uma injustiça [...]. Claro que todos merecem, os que recebem, assim como no Oscar também, mas a gente sabe que rola uma injustiça muito grande", pontuou.

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Merecia o prêmio?

Transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha levou baianos direto para Los Angeles
Transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha levou baianos direto para Los Angeles | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O público do Glauber Rocha demonstrou descontentamento com o fim da premiação. Em entrevista ao Portal A TARDE, o roteirista Thiago Davi, de 38 anos, afirmou que o filme apresenta um olhar que merecia o reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"Além do contexto político, ele apresenta uma outra proposta cinematográfica de clímax. Ele gera uma discussão generalizada [...] Ele merecia por isso, pelo brilhantismo que teve", disse.

O escritor desabafou e afirmou que a indicação pode abrir portas na premiação internacional: "Dói muito a gente não ter esse reconhecimento neste momento. Mas, com certeza, ter O Agente Secreto indicado gera um burburinho em volta do cinema nacional".

O baiano não ganhou o Oscar

Protagonizando uma sequência de hype no cinema internacional, uma das principais apostas do Brasil para ganhar como Melhor Ator, Wagner Moura acabou não levando o prêmio.

O público presente não escondeu a decepção pelo fato de o baiano não conquistar a estatueta. "O meu coração está muito emocionado de ele ter chegado até lá e ter representado também o Nordeste do nosso país, a nossa história", encerrou a atriz Geo Oliveira.

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O Agente Secreto oscar wagner moura

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