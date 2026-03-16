Brasileiros se revoltam com derrotas de O Agente Secreto no Oscar 2026

O Agente Secreto amargou derrotas em todas as quatro categorias - Foto: Divulgação

A cerimônia do Oscar 2026 terminou com frustração para parte do público brasileiro. Indicado em quatro categorias e apontado como um dos destaques da temporada internacional, O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, deixou a premiação deste domingo, 15, sem conquistar nenhuma estatueta.

O longa brasileiro acabou derrotado em todas as quatro categorias. Wagner Moura, que também participou da cerimônia como apresentador, perdeu a estatueta de Melhor Ator para Michael B. Jordan, enquanto o troféu de Melhor Elenco ficou com Uma Batalha Após A Outra.

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Nas categorias principais, o prêmio de Melhor Filme Internacional foi para Valor Sentimental, e Uma Batalha Após A Outra também acabou consagrado como Melhor Filme da noite.



A derrota, no entanto, provocou forte repercussão nas redes sociais. Brasileiros passaram a comentar em massa nas publicações oficiais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, especialmente no Instagram do Oscar.

Em uma foto publicada recentemente no perfil da instituição, a maioria das mensagens era de brasileiros revoltados com o resultado. Entre os comentários, um usuário escreveu: “The Academy, se vocês fossem uma premiação digna, qual premiação vocês seriam?”.

Outro comentário afirmou: “Fomos roubados. Usaram o Brasil para ganhar visibilidade na mídia internacional. Muito Feio. Não vai ter mais like nos posts”. Também houveram manifestações em tom mais irônico e orgulhoso do cinema nacional. “Podem ficar com o Oscar… o talento brasileiro ninguém tira.”, disse outro comentário.

A reação também tomou conta do X, antigo Twitter. Em uma das publicações, um usuário escreveu: “Me estressaram dentro da minha casa. O agente secreto merecia mais, o Wagner merecia mais. To mal.”

Outro internauta questionou a transmissão da cerimônia: “Como que eu recupero as horas da minha vida q gastei vendo esse Oscar que claramente boicotou Agente Secreto, não mostraram o Kleber em nenhum momento, o Wagner tava na primeira fileira e também não aparecia”.

Mesmo com a frustração, houve quem destacasse o impacto da trajetória do longa brasileiro na temporada. Em um dos posts, um usuário comentou: “O Oscar não veio, mas O Agente Secreto já fez história: + de 70 prêmios e 4 indicações ao Oscar. Orgulho de Wagner Moura, Tânia Maria e de todos que acreditam na força da cultura para mobilizar o país e denunciar as atrocidades da ditadura. Viva o cinema brasileiro!”.