Michael B. Jordan celebra vitória no Oscar em lanchonete e causa alvoroço

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Ator levou o Oscar por sua atuação em ‘Pecadores’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Michael B. Jordan decidiu celebrar a vitória do prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 de maneira inusitada e pouco convencional. O ator de 39 anos foi flagrado na lanchonete In‑N‑Out Burger, em Hollywood, poucas horas após a premiação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Michael dentro do estabelecimento segurando a estatueta enquanto interage com funcionários e fãs. Sorridente, Jordan posa para fotos e conversa com pessoas que estavam no local antes de se sentar para comer um hambúrguer.

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O momento chamou atenção pela simplicidade da celebração.

Assista ao vídeo:

O cara acabou de ganhar um Oscar de melhor ator, saiu da cerimônia, foi comer um podrão e ser fofo com os trabalhadores..... divo demais rsrsrs pic.twitter.com/wrj14Huzl0 — Enfermeiro do Orelha (@enf_intensiva) March 16, 2026

Michael B. Jordan levou o Oscar por sua atuação em ‘Pecadores’, dirigido por Ryan Coogler. Na categoria de Melhor Ator, ele superou concorrentes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e o baiano Wagner Moura, de ‘O Agente Secreto’.

Com a vitória, Jordan se tornou o sexto ator negro a vencer o Oscar de Melhor Ator. Antes dele, a premiação havia consagrado nomes como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith.