Esse filme de suspense da Netflix é ideal para animar sua quinta-feira

Esse filme de suspense da Netflix é ideal para aproveitar a quinta-feira antes do fim de semana chegar - Foto: Divulgação

Se a semana pede uma pausa e um bom suspense para prender a atenção, a Netflix tem resgatado títulos que pareciam esquecidos, e transformado alguns deles em fenômenos novamente.

É o caso de Risco Duplo, que, recentemente adicionado ao catálogo, ganhou um novo fôlego e já se encontra no TOP 10 da plataforma, atualmente na terceira posição.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o fim de semana se aproximando, a busca por algo envolvente cresce, e, com uma boa curadoria, é possível encontrar histórias que entregam tensão do início ao fim, mesmo anos após o lançamento.



Quando a injustiça move a trama

Algumas histórias começam com um crime; outras começam com uma injustiça tão absurda que a própria lei parece parte do problema. É exatamente esse desconforto que move Risco Duplo, suspense de 1999 dirigido por Bruce Beresford que aposta em uma premissa simples, mas extremamente provocadora: e se alguém fosse condenado por um assassinato que, na verdade, nunca aconteceu?

O filme acompanha Libby Parsons (Ashley Judd), uma mulher comum que vê sua vida virar de cabeça para baixo após um passeio aparentemente tranquilo de barco com o marido, Nick Parsons (Bruce Greenwood). Quando ela acorda no meio da noite, sozinha, encontra sangue, uma faca e nenhuma explicação.

A polícia encontra Libby naquele cenário devastador e o que vem depois é rápido, frio e implacável: investigação, julgamento e condenação. Para a justiça, o caso parece resolvido. Para Libby, é apenas o começo de um pesadelo.

Reviravolta transforma drama em obsessão

A primeira metade acompanha a desmontagem completa da vida da protagonista. Ela perde o marido, a liberdade e o filho Matty, entregue à amiga Angela (Annabeth Gish) enquanto cumpre pena.

Mas é dentro da prisão que tudo muda: ao descobrir, por acaso, que o marido está vivo e vivendo com Angela e seu filho, a história deixa de ser apenas sobre um erro judicial e passa a revelar uma traição profundamente pessoal.

A partir desse ponto, Risco Duplo abandona o tom mais contido e mergulha em uma narrativa de perseguição, marcada por raiva, cálculo e desejo de justiça.

Libby passa a treinar e se preparar para o momento em que deixará a prisão, acreditando estar protegida por uma interpretação da lei que impediria uma nova condenação pelo mesmo crime. Mais do que uma questão jurídica, o filme transforma essa ideia em motor emocional para a personagem.

Netflix resgata e impulsiona novos sucessos

O retorno de Risco Duplo ao destaque mostra como a Netflix tem a capacidade de reacender o interesse por produções antigas, colocando-as novamente no radar do público.

Com uma história direta, cheia de reviravoltas e carregada de tensão, o filme se consolida como uma escolha certeira para quem quer transformar uma noite comum em uma experiência cheia de suspense.