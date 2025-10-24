‘Game of Thrones brasileira’ será lançada pela Netflix em outubro; conheça

‘Os Donos do Jogo’ chega ao streaming no dia 29 de outubro - Foto: Divulgação | Netflix

A próxima aposta da Netflix é ‘Os Donos do Jogo’, aguardada série fictícia ambientada no universo do jogo do bicho que chega ao streaming no dia 29 de outubro. Classificada pelo criador Heitor Dhalia, de DNA do Crime, como uma espécie de “Game of thrones do bicho”, o programa é, em sua essência, uma obra de máfia

A trama vai acompanhar as disputas familiares entre os herdeiros das famílias mais influentes da cúpula da contravenção carioca. Sem referências diretas a figuras reais, a trama pega carona no sucesso de ‘Vale O Escrito’, série documental da Globoplay que mostrou os bastidores da contravenção carioca, e reacendeu o interesse pelo tema. Recentemente, o filme ‘Os Enforcados’, protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos, também levou esse universo para as telas.

Os Donos do Jogo é a primeira aposta da Netflix no universo descrito por eles como a “máfia brasileira”. A produção de oito episódios conta com um elenco de peso, com nomes como Juliana Paes, Chico Dias, André Lamoglia, Giullia Buscaccio, Mel Maia e Xamã.

O trailer e imagens oficiais já foram divulgadas e as prévias têm referências à estética de clássicos da máfia italiana, como as reuniões ao redor da mesa de ‘O Poderoso Chefão’.

Série tem referências à estética de clássicos da máfia italiana | Foto: Divulgação | Netflix

Qual a história de Os Donos do Jogo?

A trama tem início com a chegada de Profeta (André Lamoglia) à capital carioca. Herdeiro da contravenção no interior fluminense, o ambicioso bicheiro chega ao Rio de Janeiro sedento por poder, ganhando cada vez mais espaço no mundo do jogo. “Determinado a garantir seu lugar no topo, ele enfrenta confrontos intensos e aposta alto contra famílias poderosas, em um jogo onde cada movimento é decisivo”, descreveu o streaming em comunicado.

No trailer que foi divulgado no mês passado, Profeta aparece negociando com Leila Fernandez (Juliana Paes), figura influente que dá a ele os caminhos para chegar ao topo da cúpula carioca. Ele também se envolve com a ambiciosa Mirna Guerra (Mel Maia), a herdeira caçula de um dos famílias mais tradicionais do jogo do bicho — e que deseja, sem muito escrúpulo, sair da sombra da irmã Suzana (Giullia Buscaccio) e do cunhado Búfalo (Xamã).

Assista ao trailer de ‘Os Donos do Jogo’: