Cinemas de Salvador terão ingressos de até R$ 15 no Halloween

‘Drácula de Bram Stoker’, 1992, vai voltar aos cinemas - Foto: Divulgação

Chegou o mês do Halloween e os fãs de filmes de terror vão conseguir pagar barato para ver longas do gênero no Brasil. Em Salvador, as redes Cinemark e UCI Orient vão oferecer promoções.

O Cinemark vai promover mais uma edição da Temporada do Terror 2025, que reexibe clássicos do gênero. Serão 11 filmes apresentados desta quinta (23) até 5 de novembro, com ingressos vendidos a R$ 13.

Entre os destaques da programação especial estão ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992), clássico de Francis Ford Coppola que acompanha o vampiro, interpretado por Gary Oldman, em um jogo de sedução e horror com Mina Harker, vivida por Winona Ryder.

Festejando duas décadas do lançamento original, ‘A Noiva Cadáver’ (2005), de Tim Burton, também está na lista, assim como ‘O Bebê de Rosemary’ (1968), ‘Tubarão’ (1975), ‘A Própria Carne’, ‘O Telefone Preto 2’, ‘Sexta-Feira 13’ (1980), ‘ParaNorman’ (2012), ‘Psicose’ (1960), ‘Five Nights At Freddy’s’ e ‘O Exorcista’ (1973).

UCI

Já o UCI em Salvador vai promover, no dia 31 de outubro, o UCI Day Terror, oferecendo ingressos a partir de R$12 nas salas convencionais e R$15 nas salas IMAX, além de um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes pequenos por R$35.

A programação inclui 10 filmes, entre estreias e reexibições, com destaque para o retorno de ‘Pecadores’, dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. O filme será exibido exclusivamente nas salas da UCI, incluindo sessões em IMAX, formato no qual foi filmado para intensificar cada detalhe de imagem e som.

A programação inclui também o clássico ‘Tubarão’, que retorna às telas IMAX em comemoração aos seus 50 anos de lançamento, e o sucesso de bilheteira ‘Premonição 6: Laços de Sangue’, que arrecadou mais de 300 milhões de dólares mundialmente. Outras estreias incluem ‘Terror em Shelby Oaks’ e ‘Bom Menino’, além de retornos como ‘Nosferatu’ e ‘A Hora do Mal’. A sequência ‘O Telefone Preto 2’ também faz parte da programação.

E para as crianças?

Para o público infantil, o UCI Day Halloween acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro, com ingressos a R$12 nas salas 2D e 3D. As crianças são convidadas a irem fantasiadas para celebrar o Halloween em grande estilo. A programação inclui o clássico ‘A Noiva Cadáver’ e a estreia de ‘Frankie e os Monstros’.