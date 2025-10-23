Em rara aparição, Mauricio de Sousa surge de cadeira de rodas

Mauricio de Sousa fez uma aparição na terça-feira, 21 - Foto: Divulgação | MSP

O cartunista e empresário Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, fez uma aparição rara na noite da última terça-feira, 22. Ele surpreendeu o público ao comparecer à pré-estreia de sua cinebiografia, ‘Mauricio de Sousa – O Filme’, em uma cadeira de rodas. A exibição foi realizada na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Um vídeo do momento, em que ele aparece ao lado do filho Mauro, foi compartilhado pelo perfil do MSP Estúdios e logo circulou nas redes sociais. Internautas destacaram o quanto o desenhista, que completa 90 anos no próximo 27 de outubro, “está velhinho”.

O longa Mauricio de Sousa – O Filme, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 23, retrata a trajetória de Mauricio — desde a infância até a criação dos icônicos personagens que conquistaram gerações.

Durante a sessão, o artista foi ovacionado pelo público presente. Mauro, que interpreta o pai nas telonas, não conteve as lágrimas diante da recepção.

Veja o momento: