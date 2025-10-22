Menu
CINEINSITE
DICA

O filme frenético dos anos 90 com Will Smith para ver no streaming

Filme está disponível no Disney+

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/10/2025 - 11:24 h | Atualizada em 22/10/2025 - 11:37
Filme foi lançado em 1998
Filme foi lançado em 1998

Todo dia é dia de ver um bom filme. E a dica da vez do Cineinsite A TARDE é um thriller frenético de 1998 estrelado por Will Smith. O longa em questão é ‘Inimigo do Estado’, que está disponível no Disney+.

Qual a história de Inimigo do Estado?

No filme, dirigido por Tony Scott, o congressista Phillip Hammersley é assassinado por um órgão do governo, logo após ter se declarado radicalmente contra uma lei que, em nome da segurança nacional, permitiria que houvesse uma total invasão de privacidade, pois na prática qualquer pessoa poderia ser monitorada pelo governo.

Mas, acidentalmente, o crime é filmado e o dono da gravação, vendo-se ameaçado, coloca a prova do crime na sacola de compras de Robert Clayton Dean (Will Smith), um advogado que era seu conhecido. Ele ainda tenta escapar, mas na fuga morre atropelado.

Sem ter a menor noção do que está acontecendo, Robert vai para casa com a gravação e deste momento em diante sua vida se transforma em um verdadeiro inferno, pois ele passa a ser monitorado, perde o emprego e todos seus cartões de crédito são cancelados. Se sentindo ameaçado, ele tenta entender tudo e continuar vivo.

Além de Will Smith, o elenco conta com Gene Hackman (‘Os Imperdoáveis’) e Jon Voight (‘Anaconda’).

Assista ao trailer de Inimigo do Estado:

x