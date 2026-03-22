O novo filme da Netflix que é ideal para melhorar o seu domingo

Novo filme da Netflix é a opção perfeita para aproveitar o domingo - Foto: Divulgação

Antes do final de semana chegar ao fim, nada melhor do que relaxar no sofá, preparar uma pipoca e escolher um bom filme para assistir. Pensando nisso, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo Vidas Passadas, drama que rapidamente chamou atenção por sua sensibilidade e reconhecimento internacional.

Recém-chegado à plataforma, o longa dirigido por Celine Song chega com peso: foram duas indicações ao Oscar 2024, incluindo Melhor Filme, além de uma recepção extremamente positiva do público e da crítica.

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Um sucesso que conquistou crítica e público

Mesmo sendo um filme intimista, a produção alcançou números expressivos em avaliações. Em plataformas especializadas, acumula cerca de 95% de aprovação da crítica e 93% do público, consolidando-se como um dos dramas mais elogiados dos últimos anos.

O reconhecimento não ficou restrito ao Oscar. O longa também passou por premiações importantes como Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, American Film Institute Awards e o Festival de Sundance.

Uma história sobre amor, destino e escolhas

Escrito e dirigido por Celine Song, o filme acompanha Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância que compartilham uma conexão profunda, interrompida quando a família da garota decide deixar a Coreia do Sul e se mudar para Toronto.

Anos depois, já adultos, os dois voltam a se encontrar em Nova York. O reencontro desencadeia uma semana intensa, marcada por reflexões sobre o que poderia ter sido e sobre os caminhos que cada um escolheu seguir.

A narrativa alterna entre passado e presente, mostrando desde a infância dos personagens até o momento em que suas vidas se cruzam novamente, agora carregadas de experiências, dúvidas e sentimentos não resolvidos.

No início dos anos 2000, Nora Moon e Hae Sung vivem uma amizade que beira o romance, interrompida pela mudança da família dela para o Canadá. Com o tempo, o contato entre os dois se perde.

Já na vida adulta, Nora vive com o marido Arthur (John Magaro), quando um reencontro inesperado com Hae Sung reacende emoções antigas. A partir daí, os personagens passam a confrontar decisões do passado e imaginar futuros que nunca aconteceram.

Uma história inspirada na vida real

O roteiro do longa também carrega elementos pessoais da própria diretora. Assim como a protagonista, Celine Song nasceu na Coreia do Sul e se mudou ainda criança para o Canadá.

A cineasta revelou que a ideia do filme surgiu a partir de uma experiência real: o reencontro com um amor de infância durante uma viagem. Esse momento serviu como base para uma das cenas mais marcantes da obra, reforçando o tom íntimo e autobiográfico da narrativa.

Vale a pena assistir neste domingo?

Com uma história sensível, ritmo envolvente e atuações marcantes, o filme se destaca como uma escolha ideal para encerrar o fim de semana.

Entre encontros, despedidas e questionamentos sobre destino, a produção entrega uma experiência emocional que permanece com o espectador mesmo após os créditos finais.