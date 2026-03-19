Terror, drama e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Casamento Sangrento 2: A Viúva é uma das principais estreias da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.

Embora Casamento Sangrento: A Viúva e Devoradores de Estrelas sejam as estreias mais aguardadas da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

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Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

CASAMENTO SANGRENTO: A VIÚVA

Grace é novamente arrastada para um jogo mortal ainda mais cruel após descobrir que sobreviver à primeira caçada não a libertou, apenas a colocou no centro de uma disputa entre as famílias mais poderosas do mundo, onde sua morte pode garantir poder absoluto.

Decidida a não participar, ela tenta seguir em frente, mas é forçada a voltar ao pesadelo quando sua irmã distante, Faith (Kathryn Newton), é sequestrada.

Sem alternativa, as duas acabam mergulhando juntas em mais uma rodada desse jogo brutal, onde ninguém é confiável e o perigo cresce a cada passo. Enquanto tenta manter a irmã viva, Grace percebe que não se trata só de sobreviver, existe uma disputa maior por poder, e sair desse jogo pode ser muito mais difícil do que ela imaginava.

DEVORADORES DE ESTRELAS

Devoradores de Estrelas acompanha a jornada de Ryland Grace (Ryan Gosling), um professor de ciências do ensino fundamental que acorda sozinho em uma espaçonave, a anos-luz da Terra, sem qualquer memória de quem é ou de como chegou ali. Aos poucos, as lembranças começam a retornar, e ele descobre que foi recrutado para uma missão crucial: o Projeto Fim do Mundo.



Enviado a 11,9 anos-luz do planeta, Ryland precisa investigar por que o Sol está morrendo e encontrar uma solução capaz de impedir a extinção da humanidade.

O que começa como uma missão solitária, no entanto, ganha novos contornos quando ele encontra uma companhia inesperada e uma amizade que pode ser tão importante quanto a própria ciência para sua sobrevivência.

UMA SEGUNDA CHANCE

Kenna Rowan (Maika Monroe) tenta recomeçar a vida após passar sete anos na prisão por um erro do passado que mudou tudo. De volta à sua cidade natal, em Wyoming, ela enfrenta o peso do preconceito enquanto luta por uma segunda chance, especialmente quando o assunto é sua filha, Diem, que ela nunca chegou a conhecer.



Rejeitada pelos avós da menina, que dificultam qualquer tentativa de aproximação, Kenna encontra apoio inesperado em Ledger Ward, ex-jogador da NFL e dono de um bar local.

À medida que os dois se aproximam, nasce um romance intenso e silencioso, cercado de riscos. Entre culpas, julgamentos e feridas ainda abertas, Kenna precisa aprender a se perdoar para, enfim, permitir que o amor transforme sua história.

O TESTAMENTO DE ANN LEE

O Testamento de Ann Lee acompanha a trajetória da figura histórica que se tornou líder e fundadora do movimento Shaker, uma comunidade religiosa devocional que pregava a igualdade de gênero e social. Reverenciada por muitos de seus seguidores como a versão feminina de Cristo, Ann Lee (Amanda Seyfried) lidera um grupo que busca construir uma nova forma de viver baseada na fé, disciplina e coletividade.

O filme retrata o surgimento dessa sociedade utópica e o crescimento de sua influência, mostrando também as manifestações de devoção de seus fiéis por meio de canções, danças e rituais que marcaram a identidade espiritual do movimento.

MISSÃO REFÚGIO

Em Missão Refúgio, um ex-assassino de aluguel que vive isolado em uma remota ilha costeira tenta manter distância do passado violento que deixou para trás. Tudo muda quando ele salva uma garota durante uma tempestade devastadora, um ato que acaba colocando os dois no centro de uma ameaça mortal.



Forçado a abandonar o isolamento e sair da aposentadoria, ele precisa usar novamente as habilidades que jurou nunca mais empregar. Enquanto tenta proteger a menina, o homem se vê perseguido por perigos que o obrigam a confrontar os fantasmas de sua antiga vida, em uma jornada tensa marcada por sobrevivência, ação e a possibilidade de redenção.

A NOIVA!

Ambientado em Chicago na década de 1930, A Noiva! reimagina a origem da lendária Noiva de Frankenstein. Após ser brutalmente assassinada, uma jovem é trazida de volta à vida em um experimento conduzido pelo cientista Dr. Euphronius, atendendo ao pedido do solitário monstro de Frankenstein, que deseja uma companheira.

Do experimento nasce uma nova criatura: a Noiva. Ao despertar, ela se depara com um mundo sombrio, marcado por obsessões, violência e desejos incontroláveis. Enquanto tenta compreender sua própria existência, a jovem acaba se envolvendo em um romance intenso, tão perigoso quanto transformador, que desafia os limites entre humanidade e monstruosidade.

PÂNICO 7

Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para transformar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell) em um pesadelo. Desta vez, o assassino chega à tranquila cidade onde ela tenta reconstruir sua vida ao lado da filha, que passa a se tornar o novo alvo do serial killer.

Determinada a proteger sua família, Sidney será obrigada a revisitar traumas do passado e enfrentar, mais uma vez, o terror que marcou sua história, em uma batalha definitiva para encerrar a perseguição que insiste em voltar.

SIRAT

Sirât acompanha a jornada de Luis (Sergi López) e seu filho Esteban (Bruno Núñez), que viajam até o Marrocos em busca de uma rave realizada nas áridas montanhas do deserto. Pai e filho procuram por Marina, filha e irmã desaparecida meses antes após participar de uma dessas festas grandiosas e excessivas.

Enquanto percorrem o local, os dois distribuem fotos da jovem entre os festeiros que vivem a liberdade pulsante da música eletrônica — um universo ainda desconhecido para eles. Movidos pela esperança e pela força do destino, Luis e Esteban decidem seguir um grupo que procura uma última festa escondida no deserto.

Apesar das tentativas dos cinco amigos de convencê-los a desistir da jornada, a dupla insiste em continuar, e os sete acabam criando um forte vínculo ao compartilhar histórias, dores e experiências ao longo do caminho, acreditando que, ao final da travessia, poderão finalmente encontrar Marina.

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