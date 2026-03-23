Astro de Velozes e Furiosos é flagrado espancando vizinho; veja

Vídeo mostra a agressão, que aconteceu no domingo, 22 - Foto: Reprodução | Universal Pictures

Conhecido por trabalhos como ‘Reacher’ e ‘Velozes e Furiosos 10’, o ator Alan Ritchson se envolveu em uma confusão com um vizinho em um condomínio no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, nesse domingo, 22.

O TMZ divulgou imagens do episódio que mostram o momento em que o artista agride outro homem na rua.

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O vídeo foi gravado por um morador da região a partir da janela de casa e mostra a briga acontecendo na calçada, enquanto duas crianças assistem à cena próximas, em cima de bicicletas.

Assista ao vídeo:

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Apontado como a vítima, Ronnie Taylor disse que o desentendimento começou no sábado, 21, após ele se incomodar com o barulho provocado por Ritchson ao pilotar uma motocicleta em alta velocidade pelo condomínio. Segundo seu relato, houve troca de gestos ofensivos entre os dois naquele momento.

A situação teria se agravado no dia seguinte, quando o ator voltou a circular com a moto, gerando novo incômodo. Ainda conforme Taylor, ao pedir que o barulho cessasse, os dois iniciaram uma discussão que terminou em agressão física.

Taylor afirmou ter sido atingido diversas vezes, inclusive quando já estava no chão. Após o confronto, o ator teria deixado o local de moto.

A polícia local confirmou à imprensa que abriu uma investigação para apurar o ocorrido, mas informou que, até o momento, ninguém foi preso.