Só 3 episódios: a série da Netflix que é ideal para sua quarta-feira

Essa série é a opção perfeita para assistir nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Nada como uma boa série para animar seu meio de semana, especialmente em uma quarta-feira que pede algo envolvente e fácil de acompanhar.

Em meio a tantas opções disponíveis, uma boa curadoria pode fazer a diferença, principalmente quando se trata de títulos pouco conhecidos e até esquecidos no catálogo da Netflix, mas que ainda são capazes de surpreender.

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Entre essas opções, Detetive Belascoarán surge como uma alternativa para quem busca uma história diferente, curta e com clima de suspense, mesmo tendo passado despercebida por grande parte do público desde seu lançamento.



Com rotinas cada vez mais corridas, produções curtas ganham espaço entre o público que busca histórias completas em menos tempo. Séries com poucos episódios se tornam uma alternativa prática para quem quer maratonar sem comprometer o dia inteiro.

Nesse cenário, produções internacionais também chamam atenção, mesmo quando não recebem grande divulgação. É o caso de uma série mexicana que chegou discretamente à plataforma, mas conquistou boa recepção do público e da crítica.

Uma história ambientada no México

Nem sempre as produções de origem mexicana que chegam na plataforma da Netflix são devidamente divulgadas, como aconteceu com Detetive Belascoarán. Essa é uma série de suspense com muito mistério e drama que está disponível no streaming desde 2022, e com certeza vale a pena dar uma chance para sua história.

Nesta série acompanhamos a jornada de Héctor Belascoarán Shayne, um engenheiro cansado da rotina previsível do seu emprego e de um casamento sem amor.

Inspirado por sua paixão por romances policiais e pela vontade de fazer algo que realmente importe, ele decide romper com tudo e se tornar detetive particular em plena Cidade do México dos anos 1970 em Detetive Belascoarán.

Movido por um ideal romântico de justiça, Héctor entra de cabeça em uma realidade bem mais complexa do que poderia imaginar. Em uma cidade marcada pela corrupção, pela violência e pela desigualdade social, seus casos envolvem crimes, desaparecimentos, chantagens e, até mesmo, tramas políticas.

Sem formação na área e contando apenas com sua intuição, inteligência e uma dose de sorte, ele se mete em enrascadas que desafiam tanto sua sanidade quanto sua integridade. Será que ele realmente nasceu para seguir carreira como detetive?

Curta, intensa e bem avaliada

Detetive Belascoarán tem apenas 3 episódios longos e nos apresenta uma história bastante interessante. A produção é ideal para quem tem pouco tempo no dia e quer apostar em uma maratona curta, mas cheia de tensão e reviravoltas.

A série também teve boa recepção da crítica, com nota 7,3/10 no IMDb e 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Elenco

Dando vida a Héctor temos o ator Luis Gerardo Méndez em Detetive Belascoarán, que também podemos ver atuando em Club de Cuervos (2015 – 2019), Os Enviados (desde 2021), Mistério no Mediterrâneo (2019), Narcos: México (2018 – 2021) e em Mentiras, a Série (2025).

A atriz Paulina Gaitán também está no elenco, e você certamente se lembra dela de Coióte, Herói e Fera (desde 2025), Narcos (2015 – 2017) e de Sem Identidade (2009). Irene Azuela (Como Água para Chocolate, desde 2024), Enrique Arreola (Cinco Dias sem Nora, 2008) e muitos outros atores talentosos fazem parte deste elenco.