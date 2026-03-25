Novo James Bond? Wagner Moura pode entrar para o elenco de 007

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O baiano é apontado como alguém capaz de construir tensão em cena sem recorrer a exageros - Foto: Etienne Laurent | AFP

Wagner Moura (‘O Agente Secreto’) está entre os nomes cotados por produtores da franquia ‘007’ para integrar o elenco do novo filme do espião britânico. O ator deve interpretar o vilão do próximo longa de James Bond.

O brasileiro é citado ao lado de Jean Dujardin (‘O Artista’) e Christian Friedel (‘Zona de Interesse’) como possíveis intérpretes do antagonista, segundo o site Radar Online.

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A escolha do vilão costuma equilibrar reconhecimento e novidade, e Moura se encaixa nesse perfil. O baiano é apontado como alguém capaz de construir tensão em cena sem recorrer a exageros.

A publicação também destaca a versatilidade entre charme e frieza de Dujardin, vencedor do Oscar por O Artista.

Já em relação a Friedel, são citados trabalhos em Zona de Interesse e na série ‘The White Lotus’ como exemplos de uma atuação contida e inquietante.

Os estúdios MGM e os produtores da franquia ainda não se pronunciaram sobre os rumores envolvendo o elenco do próximo filme.

Novo 007

Com estreia prevista para 2028, o novo 007 será o 26º da franquia | Foto: Divulgação

Com estreia prevista para 2028, o novo 007 será o 26º da série e terá Denis Villeneuve (‘A Chegada’, ‘Duna’ e ‘Blade Runner 2049’) como diretor. A produção está em pré-produção.

O longa mais recente, ‘007 - Sem Tempo para Morrer’, marcou a despedida de Daniel Craig do papel principal.

O novo intérprete de Bond ainda não foi anunciado, mas nomes como Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Callum Turner (‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’) e Aaron Taylor-Johnson (‘Extermínio: A Evolução’) aparecem entre os cotados.