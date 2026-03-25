Brasileiros invadem Hollywood e viram destaque global; conheça todos

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Diversos talentos do Brasil têm conquistado espaço e marcado presença em produções internacionais - Foto: AFP e Divulgação

Cada vez mais Hollywood tem se tornado um espaço ocupado por artistas brasileiros. Nos últimos meses, por exemplo, Wagner Moura, que já tem uma trajetória internacional marcante, foi um dos nomes mais comentados durante a campanha do Oscar 2026 com o filme ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Porém, se engana quem pensa que o ator — que é cotado por produtores da franquia ‘007’ para interpretar o vilão do próximo longa de James Bond — é o único brasileiro a deslanchar lá fora.

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Diversos talentos do Brasil têm conquistado espaço e marcado presença em produções de destaque internacional. Esses artistas têm contribuído de maneira fundamental para aumentar a diversidade e a representatividade no cinema e na televisão dos Estados Unidos.

Confira os artista que estão dominando Hollywood:

Sônia Braga

Sônia Braga, pioneira entre os atores brasileiros em Hollywood, obteve reconhecimento mundial com sua performance no filme ‘O Beijo da Mulher-Aranha’ (1985), ao lado de William Hurt.

A atuação lhe rendeu indicações a prêmios importantes, como o Globo de Ouro e o Emmy. Além de seu sucesso no cinema, Sônia também fez participações em séries renomadas, como ‘Sex and the City’ (1998-2004) e ‘Luke Cage’ (2016-2022).

Alice Braga

Alice Braga seguiu os passos da tia Sônia e construiu uma carreira sólida em Hollywood. A atriz brasileira participou de filmes de grande sucesso, como:

‘Eu Sou a Lenda’ (2007)

‘Elysium’ (2013)

‘Os Novos Mutantes’ (2020)

‘O Esquadrão Suicida’ (2021)

Ela também protagonizou a série ‘A Rainha do Sul’ (2016-2021).

Morena Baccarin

Morena Baccarin nasceu no Brasil e foi criada nos Estados Unidos. Ela fez carreira de sucesso e já atuou em obras populares como:

‘Homeland’ (2011-2020)

‘Gotham’ (2014-2019)

‘Deadpool’ (2016)

‘Deadpool 2’ (2018)

Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro se tornou um artista com presença constante em Hollywood, com papéis em filmes, como:

‘300’ (2006)

‘Golpe Duplo’ (2015)

‘Ben-Hur’ (2016)

Além de suas participações no cinema, Santoro também se destacou em séries aclamadas, como:

‘Lost’ (2004-2010)

‘Westworld’ (2016-2022)

Wagner Moura

Com o molho baiano, Wagner Moura se destacou mundialmente com sua atuação como Pablo Escobar na série ‘Narcos’ (2015–2017), da Netflix. O ator brasileiro também participou de produções como:

‘Elysium’ (2013)

‘Sergio’ (2020)

‘Agente Oculto’ (2022)

‘Gato de Botas: O Último Pedido’ (2022)

‘Iluminadas’ (2022)

Além desses nomes, outros atores também vêm conquistando espaço no cenário internacional. Henry Zaga, integrou o elenco das séries ‘Teen Wolf’ (2011-2017) e ‘13 Reasons Why’ (2017-2020), além de atuar no filme ‘Os Novos Mutantes’ (2020).

Maria Fernanda Cândido teve destaque em ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ (2022), enquanto Bruna Marquezine chamou atenção por sua participação em ‘Besouro Azul’ (2023).