Só 8 episódios: a nova série da Netflix ideal para sua quinta-feira

Nova série de mistério da Netflix é ideal para quem busca uma boa opção de maratona nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

A Netflix lançou nesta quinta-feira, 26, sua nova aposta de série de mistério que promete melhorar a semana dos assinantes viciados em tramas cheias de suspense e reviravoltas. Algo Horrível Vai Acontecer, produzida pelos irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, já está disponível no catálogo com apenas oito episódios.

A trama acompanha uma única semana na vida de Rachel, vivida por Camila Morrone, e Nicky, interpretado por Adam DiMarco, durante os preparativos para o casamento.

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O que deveria ser um momento de celebração rapidamente se transforma em um cenário de tensão, à medida que eventos perturbadores e possivelmente sobrenaturais começam a acontecer.

Mistério, paranoia e terror crescente

Criada por Haley Z. Boston, a série mistura paranoia, absurdo e terror sobrenatural em uma narrativa que cresce em intensidade a cada episódio. A proposta é conduzir o espectador por um suspense psicológico que, aos poucos, mergulha em um clima cada vez mais inquietante.

Segundo a criadora, a história dialoga com clássicos como Carrie, a Estranha e O Bebê de Rosemary, explorando um medo universal: o de tomar a decisão errada e não conseguir voltar atrás.

Diferente de tudo que os Duffer já fizeram

Apesar de contar com a produção dos irmãos Duffer, a série segue um caminho bem distinto de Stranger Things.

“Os irmãos Duffer foram ótimos mentores para mim durante esse processo, e me apoiaram muito para que eu criasse a série do jeito que eu queria. É uma honra ter o nome e a marca deles para lançá-la, mas acho que os fãs vão perceber que é bem diferente de Stranger Things, e espero que isso os empolgue”, disse Haley Z. Boston ao TheWrap.

A criadora também destacou o desafio de trabalhar o terror em formato seriado. "Terror como gênero é muito difícil de sustentar na TV, porque quando você revela o que é o monstro ou é assustador, perde o encanto", afirma.

"Então, com a série, o que eu queria fazer era subverter o gênero o máximo possível, para que começasse como um suspense psicológico e depois mudasse para algo mais paranoico… Queremos manter o público em suspense", completa.

Em entrevista ao Tudum, a criadora reforçou que a proposta vai além do susto fácil, apostando na construção emocional dos personagens. "Adoro explorar personagens. Acho que às vezes isso falta no gênero de terror. Minha abordagem natural parte dos personagens, dos diálogos e do humor, e depois infundo isso com um terror perturbador... Eu penso: 'Quero me sentir perturbada. Quero ficar apavorada'".

Elenco e produção de peso

Além dos protagonistas, a produção reúne nomes como Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Zlatko Burić, Karla Crome e Jeff Wilbusch. A direção dos episódios é assinada por Weronika Tofilska, ao lado de Axelle Carolyn e Lisa Brühlmann.

Por que você deve assistir agora

Com episódios curtos e uma história que se desenrola em ritmo acelerado, a série é ideal para maratonar ainda hoje. Ao apostar em conflitos internos, tensão psicológica e reviravoltas constantes, a produção se destaca como uma das mais intrigantes do catálogo recente.

Mais do que uma história de terror, a série constrói uma experiência que prende pela inquietação, e que promete deixar muita gente pensando mesmo depois do último episódio.