SE LIGA NA DICA!
O novo filme do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu
Thriller de ficção científica coloca personagem em uma posição inimaginável
Por Beatriz Santos
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Nada como um bom filme com uma proposta diferenciada para animar o dia e, pensando nisso, Justiça Artificial surge como uma possível pedida.
Em alta no catálogo do Prime Video, o longa recém-chegado chama atenção por uma premissa incomum: a história acompanha um detetive que precisa provar sua inocência para uma inteligência artificial, em um julgamento onde a tecnologia assume papel central.
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Com direção de Timur Bekmambetov, o filme é um thriller de ficção científica lançado em 2026, estrelado por Chris Pratt e Rebecca Ferguson. A trama acompanha um detetive acusado de assassinar a própria esposa, que precisa convencer uma juíza artificial de que não cometeu o crime.
Trama aposta em tecnologia e tensão
Em Justiça Artificial, um detetive é colocado no banco dos réus acusado de um crime violento: matar sua esposa. Tudo isso ocorre numa Los Angeles do futuro, em 2029, no qual a tecnologia tomou conta do dia a dia da sociedade.
No julgamento, então, o detetive tem apenas 90 minutos para provar sua inocência para uma inteligência artificial avançada que ele, no passado, defendeu. O destino do homem, agora, está nas mãos do sistema inteligente.
A proposta se diferencia ao colocar a inteligência artificial no centro da narrativa, transformando o julgamento em uma corrida contra o tempo.
Recepção divide crítica e público
Apesar de chamar atenção pela premissa, o filme teve recepção negativa da crítica especializada, com apenas 25% de aprovação no Rotten Tomatoes. Em contrapartida, o público reagiu de forma mais positiva, garantindo 83% de aprovação na mesma plataforma.
Além de Chris Pratt e Rebecca Ferguson, o elenco conta com nomes como Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan e Kylie Rogers. A produção aposta em uma narrativa centrada no suspense e em dilemas envolvendo tecnologia, justiça e confiança em sistemas automatizados e é perfeita para assistir hoje.
Veja o trailer:
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