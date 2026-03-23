Com cabelo! Live-action de Moana mostra visual de The Rock como Maui

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Nova versão da história acompanha novamente a jornada da jovem Moana - Foto: Divulgação | Disney

A Disney divulgou um novo trailer do live-action de Moana, apresentando pela primeira vez o visual completo de Dwayne Johnson (The Rock) no papel de Maui. O ator retorna ao personagem após dublá-lo na animação original, agora interpretando o semideus em carne e osso.

A nova versão da história acompanha novamente a jornada da jovem Moana, que parte em uma missão para salvar sua vila.

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The Rock caracterizado como Maui no live-action de Moana | Foto: Divulgação | Disney

Elenco e equipe

O elenco do remake inclui Catherine Laga’aia como a protagonista; John Tui como o pai de Moana, Chefe Tui; Frankie Adams como a mãe de Moana, Sina; e Rena Owen, como Gramma Tala. Dwayne Johnson reprisará o papel de Maui na versão.

A direção fica por conta de Thomas Kail, com roteiro de Dana Ledoux Miller e Jared Bush, que também trabalhou na animação de 2016. Na parte musical, o filme conta com nomes já conhecidos da franquia, como Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda e Opetaia Foa’i.

História e estreia

A trama de Moana é situada em um antigo mundo no Pacífico Sul. Em sua jornada em busca de uma lendária ilha, a adolescente Moana une forças ao seu herói, o semideus Maui (Johnson). No caminho, eles encontram criaturas marinhas, mundos submersos e uma antiga cultura.

Lançado originalmente em 2016, Moana foi um grande sucesso de crítica e público, arrecadando mais de US$ 640 milhões mundialmente e garantindo indicações importantes ao Oscar, incluindo Melhor Animação.

O filme tem estreia prevista para 10 de julho de 2026, nos cinemas. As duas animações de Moana estão disponível no Disney+.