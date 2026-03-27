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CONVERSA BRASILEIRA

Lulu Santos e Frejat se encontram em diálogo especial na A TARDE FM

Conversa inédita no domingo e especial internacional no sábado movimentam a programação deste fim de semana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/03/2026 - 11:32 h

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Lulu Santos e Frejat são convidados do Conversa Brasileira na A TARDE FM
Lulu Santos e Frejat são convidados do Conversa Brasileira na A TARDE FM -

O fim de semana na A TARDE FM promete encontros marcantes entre diferentes gerações e estilos da música. No domingo, 29, o programa Conversa Brasileira reúne Lulu Santos e Frejat em um diálogo raro, que atravessa décadas de história do rock nacional.

Representando diferentes vertentes do gênero, os artistas compartilham visões que se complementam. De um lado, a inquietude criativa e a constante reinvenção de Lulu Santos; do outro, a memória afetiva e a força das emoções que marcaram a trajetória de Frejat.

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Ao longo da conversa, Lulu reflete sobre liberdade, identidade e a necessidade de evolução artística, enquanto Frejat mergulha em lembranças marcantes, dividindo histórias e afetos que ajudaram a moldar gerações.

Produzido e apresentado por Antônio Pitta, o Conversa Brasileira vai ao ar às 21h, com transmissão pela 103,9 FM, site oficial e aplicativo da rádio.

Celine Dion no Palco A TARDE FM

Já no sábado, 28, o destaque da programação fica por conta de Celine Dion, que ganha um especial no Palco A TARDE FM a partir das 17h.

O programa revisita a trajetória da artista canadense, considerada uma das maiores vozes da música internacional, reunindo sucessos que marcaram gerações. Entre os destaques estão "Because You Loved Me", "Hymne a L'amour", "It's All Coming Back To Me Now", "At Last" e "My Heart Will Go On".

O Palco A TARDE FM também pode ser ouvido na frequência 103,9 FM, além do site atardefm.com.br e do aplicativo oficial da rádio.

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Tags:

a tarde fm frejat Lulu Santos música

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