Lulu Santos e Frejat se encontram em diálogo especial na A TARDE FM

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Lulu Santos e Frejat são convidados do Conversa Brasileira na A TARDE FM - Foto: Divulgação

O fim de semana na A TARDE FM promete encontros marcantes entre diferentes gerações e estilos da música. No domingo, 29, o programa Conversa Brasileira reúne Lulu Santos e Frejat em um diálogo raro, que atravessa décadas de história do rock nacional.

Representando diferentes vertentes do gênero, os artistas compartilham visões que se complementam. De um lado, a inquietude criativa e a constante reinvenção de Lulu Santos; do outro, a memória afetiva e a força das emoções que marcaram a trajetória de Frejat.

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Ao longo da conversa, Lulu reflete sobre liberdade, identidade e a necessidade de evolução artística, enquanto Frejat mergulha em lembranças marcantes, dividindo histórias e afetos que ajudaram a moldar gerações.



Produzido e apresentado por Antônio Pitta, o Conversa Brasileira vai ao ar às 21h, com transmissão pela 103,9 FM, site oficial e aplicativo da rádio.

Celine Dion no Palco A TARDE FM

Já no sábado, 28, o destaque da programação fica por conta de Celine Dion, que ganha um especial no Palco A TARDE FM a partir das 17h.

O programa revisita a trajetória da artista canadense, considerada uma das maiores vozes da música internacional, reunindo sucessos que marcaram gerações. Entre os destaques estão "Because You Loved Me", "Hymne a L'amour", "It's All Coming Back To Me Now", "At Last" e "My Heart Will Go On".

O Palco A TARDE FM também pode ser ouvido na frequência 103,9 FM, além do site atardefm.com.br e do aplicativo oficial da rádio.