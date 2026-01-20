Guns N’ Roses cancela show no Brasil e surpreende fãs

Show não será realizado por “decisão logística de produção” - Foto: Divulgação

A banda de rock Guns N’ Roses cancelou um dos shows previstos na turnê brasileira de 2026. A apresentação estava marcada para o dia 10 de abril no Rio de Janeiro. A Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, disse que a decisão foi tomada por questões operacionais.

Segundo a empresa, o evento não será realizado por “decisão logística de produção” e que o reembolso já foi iniciado de forma automática. “O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente”, disse.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reembolso

A Bilheteria Digital afirmou que o reembolso será feito de forma automática para todos os ingressos comprados tanto no site quanto nos pontos de venda físicos. O prazo para o reembolso segue de acordo com a forma de pagamento utilizado na hora da compra.

Confira:

Pix: até 10 dias úteis para processamento do reembolso

Cartão de crédito: estornou em até duas faturas subsequentes, conforme regras da administradora do cartão

Cartão de débito: até 30 dias após o processamento do reembolso

As demais localidades e datas estão com a venda de ingressos abertas desde dezembro de 2025.

Turnê segue normal

Apesar da mudança na agenda, a passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil segue confirmada. As outras oito apresentações da turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’ continuam mantidas e acontecem ao longo do mês de abril em diferentes cidades do país.

Veja as datas confirmadas no Brasil: