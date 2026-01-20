Menu
NÃO VEM MAIS?

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e surpreende fãs

Show não será realizado por “decisão logística de produção”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/01/2026 - 8:16 h
Show não será realizado por “decisão logística de produção”
Show não será realizado por “decisão logística de produção” -

A banda de rock Guns N’ Roses cancelou um dos shows previstos na turnê brasileira de 2026. A apresentação estava marcada para o dia 10 de abril no Rio de Janeiro. A Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, disse que a decisão foi tomada por questões operacionais.

Segundo a empresa, o evento não será realizado por “decisão logística de produção” e que o reembolso já foi iniciado de forma automática. “O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente”, disse.

Leia Também:

Guns N’ Roses em Salvador: ingressos chegam a R$1500; saiba como comprar
Guns N’ Roses em Salvador: venda dos ingressos tem data definida
Guns N’ Roses em Salvador: saiba como garantir ingressos antecipados

Reembolso

A Bilheteria Digital afirmou que o reembolso será feito de forma automática para todos os ingressos comprados tanto no site quanto nos pontos de venda físicos. O prazo para o reembolso segue de acordo com a forma de pagamento utilizado na hora da compra.

Confira:

  • Pix: até 10 dias úteis para processamento do reembolso
  • Cartão de crédito: estornou em até duas faturas subsequentes, conforme regras da administradora do cartão
  • Cartão de débito: até 30 dias após o processamento do reembolso

As demais localidades e datas estão com a venda de ingressos abertas desde dezembro de 2025.

Turnê segue normal

Apesar da mudança na agenda, a passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil segue confirmada. As outras oito apresentações da turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’ continuam mantidas e acontecem ao longo do mês de abril em diferentes cidades do país.

Veja as datas confirmadas no Brasil:

  • 1 de abril em Porto Alegre no Estádio Beira-Rio
  • 4 de abril em São Paulo no Monsters of Rock no Allianz Parque
  • 7 de abril em São José do Rio Preto no Centro Regional de Eventos
  • 12 de abril em Vitória no Estádio Estadual Kleber José de Andrade
  • 15 de abril em Salvador na Arena Fonte Nova
  • 18 de abril em Fortaleza na Arena Castelão
  • 21 de abril em São Luís no Castelão
  • 25 de abril em Belém no Mangueirão

x