NÃO VEM MAIS?
Guns N’ Roses cancela show no Brasil e surpreende fãs
Show não será realizado por “decisão logística de produção”
Por Edvaldo Sales
A banda de rock Guns N’ Roses cancelou um dos shows previstos na turnê brasileira de 2026. A apresentação estava marcada para o dia 10 de abril no Rio de Janeiro. A Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, disse que a decisão foi tomada por questões operacionais.
Segundo a empresa, o evento não será realizado por “decisão logística de produção” e que o reembolso já foi iniciado de forma automática. “O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente”, disse.
Leia Também:
Reembolso
A Bilheteria Digital afirmou que o reembolso será feito de forma automática para todos os ingressos comprados tanto no site quanto nos pontos de venda físicos. O prazo para o reembolso segue de acordo com a forma de pagamento utilizado na hora da compra.
Confira:
- Pix: até 10 dias úteis para processamento do reembolso
- Cartão de crédito: estornou em até duas faturas subsequentes, conforme regras da administradora do cartão
- Cartão de débito: até 30 dias após o processamento do reembolso
As demais localidades e datas estão com a venda de ingressos abertas desde dezembro de 2025.
Turnê segue normal
Apesar da mudança na agenda, a passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil segue confirmada. As outras oito apresentações da turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’ continuam mantidas e acontecem ao longo do mês de abril em diferentes cidades do país.
Veja as datas confirmadas no Brasil:
- 1 de abril em Porto Alegre no Estádio Beira-Rio
- 4 de abril em São Paulo no Monsters of Rock no Allianz Parque
- 7 de abril em São José do Rio Preto no Centro Regional de Eventos
- 12 de abril em Vitória no Estádio Estadual Kleber José de Andrade
- 15 de abril em Salvador na Arena Fonte Nova
- 18 de abril em Fortaleza na Arena Castelão
- 21 de abril em São Luís no Castelão
- 25 de abril em Belém no Mangueirão
