HOME > MÚSICA
De graça! Diggo escolhe Rio Vermelho para show do novo audiovisual

Rio Vermelho vira cenário de novo projeto musical de Diggo

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

10/04/2026 - 3:33 h

No repertório, Diggo apresenta sucessos da carreira
No repertório, Diggo apresenta sucessos da carreira -

O cantor Diggo escolheu o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, como cenário para a gravação de seu novo projeto audiovisual, “Diggo: A Cara do Brasil”. A captação acontece na próxima segunda-feira, 13, a partir das 14h, com acesso aberto ao público.

A proposta do trabalho é traduzir a identidade musical do artista a partir de elementos marcantes da cultura brasileira. O projeto reúne referências como samba, futebol e a tradicional cerveja gelada, em sintonia com a atmosfera boêmia e vibrante do bairro escolhido.

No repertório, Diggo apresenta sucessos da carreira, incluindo a música “Hipnotiza”, parceria com Léo Santana, além de releituras de canções populares que fazem parte de seus shows.

“Esse projeto nasceu da essência do que vivo nos palcos e no dia a dia. Quis reunir tudo que tem a cara do Brasil, ainda mais em ano de Copa do Mundo, e celebrar do jeito que o brasileiro gosta”, destaca o artista.

Para reforçar a proposta visual, o público é convidado a aderir ao estilo “Brasil Core”, com looks e acessórios inspirados nas cores e símbolos nacionais.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

