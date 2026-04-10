De graça! Diggo escolhe Rio Vermelho para show do novo audiovisual
Por Bianca Carneiro
O cantor Diggo escolheu o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, como cenário para a gravação de seu novo projeto audiovisual, “Diggo: A Cara do Brasil”. A captação acontece na próxima segunda-feira, 13, a partir das 14h, com acesso aberto ao público.
A proposta do trabalho é traduzir a identidade musical do artista a partir de elementos marcantes da cultura brasileira. O projeto reúne referências como samba, futebol e a tradicional cerveja gelada, em sintonia com a atmosfera boêmia e vibrante do bairro escolhido.
No repertório, Diggo apresenta sucessos da carreira, incluindo a música “Hipnotiza”, parceria com Léo Santana, além de releituras de canções populares que fazem parte de seus shows.
Leia Também:
“Esse projeto nasceu da essência do que vivo nos palcos e no dia a dia. Quis reunir tudo que tem a cara do Brasil, ainda mais em ano de Copa do Mundo, e celebrar do jeito que o brasileiro gosta”, destaca o artista.
Para reforçar a proposta visual, o público é convidado a aderir ao estilo “Brasil Core”, com looks e acessórios inspirados nas cores e símbolos nacionais.
