Professores de Feira de Santana terão aumento de 5,4% no salário

Reajuste contempla professores da rede municipal - Foto: ACM SECOM PMFS

Os professores da rede municipal de Feira de Santana terão um reajuste salarial de 5,4%. A medida está prevista na Lei nº 4.416, sancionada pelo prefeito José Ronaldo (União Brasil) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 10.

O aumento para a categoria foi aprovado pela Câmara de Vereadores na sessão de quinta-feira, 9, por meio do Projeto de Lei nº 70/2026, de autoria do Poder Executivo. Mesmo sendo publicada agora, a legislação determina que o aumento seja pago de forma retroativa a 1º de janeiro de 2026.

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Segundo a lei, o aumento será concedido apenas aos professores que não receberam reajuste em janeiro deste ano, quando foi atualizado o piso salarial nacional da categoria. A ideia, segundo a gestão municipal, é corrigir essa diferença e garantir um ganho para esses profissionais.

Orçamento disponível

A Prefeitura informou que o pagamento do reajuste vai depender da disponibilidade de recursos. O impacto da medida está limitado a até 80% do dinheiro recebido pelo município através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

As despesas, como previsto na publicação, serão pagas com recursos da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

