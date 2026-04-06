Aporte de R$ 18,2 milhões fortalece educação em cidades baianas

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Grande parte do recurso foi direcionada para municipalidade - Foto: Lula Lopes | MEC

O cenário educacional da Bahia conta com um novo e grande fomento. Em uma série de inaugurações realizadas ao longo do mês de março, o governo federal destinou um montante de R$ 18,2 milhões para o fortalecimento da infraestrutura de ensino no estado. Três cidades foram os pilares das entregas recentes:

Pindaí: inauguração de unidade escolar com estrutura de creche, ampliando o suporte às famílias trabalhadoras da região.

Caravelas: entrega de novo equipamento educacional focado no acolhimento e alfabetização inicial.

Barro Alto: conclusão de unidade escolar/creche, visando universalizar o acesso ao ensino básico no município.

O investimento integra o cronograma de obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e abrange desde a educação infantil até o ensino superior.

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A iniciativa visa reduzir gargalos históricos no acesso ao ensino básico e expandir a capacidade de pesquisa e formação técnica no interior baiano.

Creches e escolas

Grande parte do recurso foi direcionada para a municipalidade, com foco na entrega de unidades escolares e creches que atendem às demandas de desenvolvimento na primeira infância e ensino fundamental. T

Ensino superior

No âmbito acadêmico, o destaque ficou para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). A instituição recebeu um aporte de R$ 5,8 milhões especificamente para a construção da sede do Centro de Ciência e Saúde (CCS), situado no campus de Santo Antônio de Jesus.

Este novo equipamento é considerado estratégico para a saúde pública da região, pois:

- permitir a ampliação de vagas em cursos de saúde.

- oferece infraestrutura moderna para laboratórios e pesquisa científica.

- consolidar o Recôncavo como um polo de formação de profissionais qualificados para o SUS (Sistema Único de Saúde).

As obras entregues fazem parte de um pacote de retomada de projetos que estavam paralisados ou em ritmo lento, agora acelerados pela nova fase do PAC.

Com isso, o governo federal sinaliza a priorização do Nordeste no mapa de investimentos sociais e educacionais para os próximos anos.