Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana

Prefeito tentava substituir cargos permanentes por contratações temporárias

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/04/2026 - 8:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória
Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória -

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) suspendeu, em caráter liminar, o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia,

A decisão, que interrompe a contratação de 637 servidores temporários, ocorre a poucos dias da realização das provas, previstas para 12 de abril.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O órgão acolheu denúncia de irregularidades que poderiam gerar um gasto público superior a R$ 15 milhões.

Leia Também:

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza

Irregularidades no edital

A intervenção da Corte de Contas foi motivada por um relatório da 25ª Inspetoria Regional de Controle Externo (IRCE). O documento aponta que a gestão do prefeito Tonho de Zé de Agdonio (União Brasil) tentava substituir cargos permanentes por contratações temporárias, além de oferecer um número excessivo de vagas e estabelecer prazos de inscrição considerados "exíguos", o que fere o princípio da ampla competitividade.

Decisão Judicial

Ao deferir a liminar, o TCM destacou a presença da "fumaça do bom direito" e do "perigo iminente de dano". Segundo o Tribunal, permitir a continuidade do certame traria prejuízos imediatos ao erário e ao interesse público. Com a decisão, todas as etapas estão suspensas, e a prefeitura fica impedida de assinar contratos até o julgamento definitivo do caso.

Sanções

O prefeito Tonho de Zé de Agdonio foi notificado para cumprimento imediato da ordem. Em caso de desobediência, o gestor poderá arcar com multas e ser alvo de representação junto ao Ministério Público por improbidade administrativa.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Santa Maria da Vitória não havia emitido nota oficial sobre a suspensão.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Maria da Vitória e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Irregularidades Edital processo seletivo santa maria da vitória tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Tonho de Zé de Agdônio (UB),, prefeito de Santa Maria da Vitória
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x