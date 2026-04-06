EDUCAÇÃO
De creches a universidade: governo Lula libera R$ 18,2 milhões para educação na Bahia
Uma das áreas fortalecidas é da sede do Centro de Ciência e Saúde, da UFRB
Por Gabriela Araújo
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A educação na Bahia ganhou um novo reforço com investimento milionário feito pelo governo Lula (PT). Ao todo, a gestão aportou R$ 18,2 milhões para o setor, com os seguintes equipamentos:
- creche;
- escola;
- universidade.
Em relação ao ensino superior, o estado recebeu R$ 5,8 milhão para a construção da sede do Centro de Ciência e Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus.
A nova unidade beneficiará aproximadamente 1.500 estudantes, de acordo com os dados do Ministério da Educação (MEC).
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Qual é o total de obras de educação em andamento no Brasil?
O investimento federal nas construções de todo o país soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e de recursos próprios do MEC.
Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras da educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas.
Saiba quais são investimentos da Bahia:
Educação Básica
- Creche e escola: ao todo, o governo federal tem quatro obras em andamento para creche e escola. Com isso, serão quase 3 mil estudantes beneficiados com a iniciativa.
- Investimento: R$ 12,4 milhões.
Educação Superior
- Sede do Centro de Ciência e Saúde – UFRB: o governo tem uma obra em andamento. A unidade beneficiará 1.500 estudantes.
- Investimento: R$ 5,8 milhão.
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