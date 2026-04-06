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EDUCAÇÃO

De creches a universidade: governo Lula libera R$ 18,2 milhões para educação na Bahia

Uma das áreas fortalecidas é da sede do Centro de Ciência e Saúde, da UFRB

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

06/04/2026 - 15:38 h

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Creches
Creches -

A educação na Bahia ganhou um novo reforço com investimento milionário feito pelo governo Lula (PT). Ao todo, a gestão aportou R$ 18,2 milhões para o setor, com os seguintes equipamentos:

  • creche;
  • escola;
  • universidade.

Em relação ao ensino superior, o estado recebeu R$ 5,8 milhão para a construção da sede do Centro de Ciência e Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus.

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A nova unidade beneficiará aproximadamente 1.500 estudantes, de acordo com os dados do Ministério da Educação (MEC).

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Qual é o total de obras de educação em andamento no Brasil?

O investimento federal nas construções de todo o país soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e de recursos próprios do MEC.

Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras da educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas.

Creches para escola é novo programa do governo Lula (PT)
Creches para escola é novo programa do governo Lula (PT) | Foto: Lula Lopes | MEC

Saiba quais são investimentos da Bahia:

Educação Básica

  • Creche e escola: ao todo, o governo federal tem quatro obras em andamento para creche e escola. Com isso, serão quase 3 mil estudantes beneficiados com a iniciativa.
  • Investimento: R$ 12,4 milhões.

Educação Superior

  • Sede do Centro de Ciência e Saúde – UFRB: o governo tem uma obra em andamento. A unidade beneficiará 1.500 estudantes.
  • Investimento: R$ 5,8 milhão.

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Bahia Educação

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