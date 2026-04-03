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PRÉ-SELECIONADOS

Fies libera nova lista de espera para o 1º semestre de 2026

Convocados têm até três dias úteis para completar a inscrição online

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/04/2026 - 20:32 h

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Convocados devem validar documentos no banco
Convocados devem validar documentos no banco -

O sonho de entrar em uma universidade pode estar mais próximo para quem está na lista de espera do Fies. Nesta quinta-feira, 2, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os nomes dos novos pré-selecionados para vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026.

Os convocados têm até três dias úteis para completar a inscrição online e, em seguida, devem comprovar suas informações junto à instituição de ensino e validar a documentação no banco. Quem não ficar atento aos prazos corre o risco de perder a vaga.

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Criado em 2001, o Fies financia estudantes de baixa renda em cursos de graduação em instituições privadas.

Até agora, 67.301 vagas já foram preenchidas neste semestre, distribuídas por 1.421 instituições e quase 20 mil cursos.

Ao todo, serão 112.168 vagas em 2026, e aquelas não ocupadas nesta chamada ainda terão chance no segundo semestre.

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O MEC recomenda que todos acompanhem periodicamente o Portal do Fies, garantindo que nenhuma oportunidade passe despercebida.

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Tags:

Educação 2026 Fies 2026 MEC

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