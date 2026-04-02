Várzea Nova cresce de 17% a 58% na alfabetização em um ano, diz MEC

Imagem ilustrativa - Estudante em sala de aula - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasi

O município de Várzea Nova, no território do Piemonte da Chapada Diamantina, registrou um dos maiores avanços nos índices de alfabetização da Bahia. Em apenas um ano, a cidade saltou de 17,95% de crianças alfabetizadas em 2024 para 58,46% em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), dentro do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A meta prevista pelo MEC era de 47,1%.

A iniciativa busca garantir que todos os estudantes da rede pública aprendam a ler e escrever na idade adequada, com apoio técnico e acompanhamento pedagógico.

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Para a prefeita Daiane (PCdoB), o resultado demonstra que os investimentos na educação já começam a gerar impacto positivos.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, investindo em estrutura, formação de professores e acompanhamento dos nossos alunos. Ver Várzea Nova entre os melhores índices da Bahia é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um incentivo para continuarmos avançando ainda mais”, destacou.

O secretário municipal da Educação, Arlivan Pimentel, também ressaltou que o crescimento é resultado do trabalho integrado entre escolas, professores e gestão educacional.

“Esse avanço é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação de toda a equipe. Desde a sala de aula até a gestão, todos estão comprometidos com a alfabetização das nossas crianças. O apoio de programas como o Criança Alfabetizada também foi fundamental para fortalecer nossas ações pedagógicas”, disse.

Reconhecimento nacional

Além da melhora no indicador, Várzea Nova também conquistou o Selo Prata do Compromisso Nacional com a Alfabetização – edição 2025, concedido pelo MEC às redes de ensino que demonstram avanços e boas práticas na alfabetização de estudantes até o final do 2º ano do ensino fundamental. O reconhecimento foi entregue em 23 de março de 2025, durante solenidade em Brasília (DF).

A certificação avalia critérios como:

gestão;

governança;

formação;

acompanhamento da aprendizagem;

implementação de ações estruturantes.

O reconhecimento também destaca o trabalho conjunto de professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e equipes técnicas da educação.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.